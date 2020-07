Averígüelo Vargas

Los efectos de la pandemia del Covid-19 ha causado estragos en todas partes y Guerrero no podía quedarse al margen, porque, además, es uno de los estados más afectados, que mantiene el semáforo en rojo, aunque hay la tendencia de que cambiará a naranja, un grado menos de peligrosidad en contagios y defunciones.

El gobernador guerrerense, Héctor Astudillo, comentó que ante esta situación hay dos caminos que pueden seguirse, uno, mantenerse quietos en espera de que las malas condiciones cambien, lo que calificó de muy mediocre, y el otro, es arriesgarse y salir a trabajar, tomando todas las precauciones del caso, para avanzar en la reactivación económica, con el mayor cuidado para no tener que pagar un alto costo sanitario.

Ante la delicada situación que se vive en el estado, después de tres meses de inactividad económica y laboral, lo mejor y lo obligado es reactivar las actividades principales en el estado, en busca de iniciar la recuperación económica y hacerlo con el mayor cuidado posible, para no tener que enfrentar nuevamente una mala situación.

Como se advierte, en el estado no puede mantenerse la inactividad por mucho tiempo más, sino tiene que buscarse la manera de que las labores principales, seguramente relacionadas con el turismo, puedan empezar con algunas de sus tareas, como la reapertura gradual de los hoteles y restaurantes, además de la vida en la playa, porque de esos tres sectores depende gran parte de los trabajadores de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, principalmente.

Las autoridades y los prestadores de servicios ya deben estar analizando la mejor forma en que se pueda empezar a trabajar en ese sector, con la reapertura parcial y gradual, para que no haya aglomeraciones en las instalaciones señaladas e incluso en la playa, con la distancia necesaria entre los asistentes, de manera que los contagios se reduzcan en todo lo posible o se eliminen en la mejor de las situaciones.

Lo es que es indudable es que la gente y el estado ya no están en condiciones de mantener el aislamiento y el cierre de los negocios por más tiempo, porque las finanzas del estado han sido siempre deficitarias y la ayuda del gobierno federal no está fluyendo como debería.

En todo caso el dinero que llegan al estado sólo lo maneja el delegado especial, Pablo Amílcar Sandoval, integrante de una familia que ya se vio que tiene zonas oscuras en sus finanzas oficiales y personales, de modo que el delegado sólo usa los recursos para repartirlos entre jóvenes y adultos mayores, sin ningún resultado productivo, pero que debe ser muy bueno para la compra adelantada de votos, para la elección del año venidero.

DECIDEN CANCELAR LA “VERDAD HISTÓRICA”, PERO NO OFRECEN NUEVA INFORMACIÓN. —Después de 19 meses de que el nuevo gobierno federal tomó posesión del cargo, surge nuevamente el anuncio de que “ahora sí” se va a esclarecer la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, a quienes se les perdió la pista el 26 de septiembre de 2014, sin que hasta ahora existan indicios claros de qué fue lo que ocurrió con ellos, si están vivos o muertos y de dónde quedaron sus cuerpos, en caso de hubieran sido ejecutados.

La nueva intentona esclarecedora surge al darse a conocer la detención de El Mochomo, Ángel Casarrubias Salgado, y sin que se conozca todavía si hay buenos y suficientes resultados del interrogatorio al que debe estar sometido, el fiscal dela República, Alejandro Gertz Manero, anuncia que con la nueva indagatoria desaparecen las conclusiones de la llamada “verdad histórica”.

Todo indica que hace sus conclusiones de manera muy apresurada, porque no se ven indicios de que el nuevo detenido haya ofrecido datos que contradigan lo que se conocía, aunque siempre hubo cuestionamientos sobre el resultado ofrecido.

En el actual gobierno, ha sido calificado como experto en el manejo de loa información para buscar beneficios, cuando las actividades, declaraciones o decisiones del presidente AMLO abordan cuestiones que se prestan a la confrontación con otras versiones, siempre buscan algo para desviar la atención pública, como en los casos de la rifa del avión presidencial, sin que nunca más se haya retomado esa versión y otras por el estilo.

Actualmente, AMLO es muy cuestionado por la que consideran los expertos una inapropiada visita al presidente de EU, Donald Trump, que se da en plena temporada electoral, que tendrá efectos en la misma, si se logra que una buena cantidad de votos latinos se incline por la reelección del actual mandatario.

Por eso brota, con todo el ruido necesario la investigación de los normalistas de Ayotzinapa que estuvo olvidada o desatendida bastante tiempo, pero que ahora sirve para que la gente se ocupe de este asunto internacional y se olvide de la inconveniencia de la visita a Trump.

OTORGAN 46 ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA FUNCIONARIOS, PERO NO SEÑALAN QUIÉNES. —Incluso para hacer más atractiva la información se habla de que un juez, que no identifican, obsequió 46 órdenes de aprehensión contra “funcionarios de Guerrero”, es decir gente que estaría en funciones, porque no hablan de “exfuncionarios”, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

El comisionado para ese caso, Alejandro Encinas subraya que se esa manera se da fin a la “verdad histórica”, pero obviamente no ofrece otra versión o conclusiones que la sustituyan.

Habría que esperar a tener las nuevas conclusiones de la investigación que ahora reinician, para poder desechar la anterior, porque mientras no se ofrezca una versión diferente, necesariamente mejor que la señalada, pues se mantiene vigente hasta anularla con la “nueva verdad”.

¿O no?