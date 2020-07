Revista de la Semana

Un día, mi compañero, amigo y compadre Humberto Osorio Refino me motivó para participar en un concurso de Oratoria. Tenía 17 años. En esa ocasión, puse en juego mi ímpetu juvenil y el mejor de mis recursos: la palabra florida y el pensamiento habilitado como instrumento de comunicación, de elocuencia y de poder de convencimiento; gracias a ello el jurado me otorgó el triunfo por unanimidad.

Ese hecho marcó mi vida. Llovieron entrevistas. Hubo ofrecimientos. Gané una beca. Obtuve nombramiento como Jefe de Redacción de una revista. Entonces, tracé mi camino cultural: las palabras se las lleva el viento; loa pensamientos quedan y, a veces, para siempre. Desde entonces escribo, juego con las palabras.

Así, a lo largo de una penosa, alegre, esforzada triunfal y derrotada existencia he ido acumulando mis tesoros y guardándolos en el viejo cofre, para cuando yo fuera viejo, romper la alcancía y encontrar la fortuna; pero, ayer, una tarde llena de nostalgia, de alborozo familiar, de gozo íntimo y también de desencantos, rompí la alcancía de mis viejos tesoros y sólo encontré ¡oh dolor! palabras, palabras y más palabras...

Y revisé mis palabras y aquilaté su cuño, e hice sonar su música secreta y no supe en esos momentos qué hacer con ellas.

Pero, después, en la quietud de mi estudio, cuando empezó a correr la película de mi vida, recordé que "En el principio era el Verbo..." y el Verbo, o sea. la palabra es capaz de todo, de lo sublime y de lo abyecto, de lo rastrero o lo excelso, entonces me di cuenta que mis palabras me abrieron el camino de la gloria, que mis palabras tienen un valor incalculable; pero, por otra parte, advertí que soy afortunado, inmensamente afortunado al haber llegado a esta edad suprema en plenitud de mis facultades físicas, mentales y emocionales... Ello me motiva a que, como lo hago en mi cotidiano amanecer, dar gracias a Dios, al Arquitecto del Universo, al Creador, a quien debo todo.

Debo, también, rendir homenaje de ternura y devoción a mis padres, porque ellos no sólo me engendraron, sino supieron guiarme por el camino del bien. Jamás podré encontrar un templo más grande que el corazón de mis padres.

Asimismo, mis palabras han tratado de plasmar el milagro de una inspiración que llegara a escalar la altura que la gratitud de le debe a la madre de mis hijos.

Gracias a mis hijos, a mi nuera, a mis nietas, a mi hermano, a mis primos, a mis sobrinos, que conjuntan en las esencias de su ser, las excelsitudes de la palabra, la brillantez de la cátedra, el ritmo de la lira, la precisión del bisturí, como si dijera, ellos tiene en las palmas de las manos el pincel con que han dado color a mi vida.

Hoy, al evocar también a mis amigos, he sabido, en realidad, que yo soy el hombre más rico del mundo, que todos los tesoros no son bastantes para compararse con mi tesoro; que mis palabras valen más que la fortuna del hombre más rico del planeta; que soy más grande que el viejo General de la heroica Grecia, que al morir decía a sus deudos: dejo como herencia cuando caiga el telón el nombre de mis amigos.

Qué fácil es, y qué difícil decir que hace 80 años vine al mundo en esta cálida ciudad de Iguala; qué fácil y qué difícil es decir ahora que he recibido 20 preseas en Juegos Florales, 2 en oratoria, 2 en ensayo histórico y una en periodismo. He formado parte de 15 agrupaciones locales, estatales, nacionales e internacionales; pero quiero saltar por encima de esta emoción para recordar que recibí un galardón de manos del presidente de la república y me hice acreedor al máximo reconocimiento a que puede aspirar un guerrerense, con ello aporté un poco de victoria a Iguala.

Si esto tan personal lo comparto con mis lectores es, porque debo justificar el que mi nombre aparezca hasta en enciclopedias y porque quiero afianzar la fe en la vida, y renovar la fe en la amistad. Bendita sea la amistad que vino a coronar con sonrisas una vejez, que desde ahora ya no es vejez, sino nueva primavera, por la sangre nueva que le han inyectado los amigos.