HAF: Nos seguimos preparando para cambiar al naranja e iniciar apertura

Chilpancingo, Gro., Junio 30.- Tras recuperarse de la Covid-19, después de 21 días de convalecencia, el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que este lunes reanudó sus actividades presenciales al frente del Poder Ejecutivo estatal.

“Estoy libre del contagio de Covid-19. El examen que se me practicó el día de ayer (domingo) y que se me dio el resultado por la noche, me notifica que ya salgo negativo de Covid”, confirmó en el mensaje de este mediodía, transmitido en su cuenta de Facebook.

Al respecto aseguró que está listo para continuar con sus funciones de tiempo completo como gobernador y “con una gran determinación frente a ese tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir (por la pandemia)”.

Sin embargo, precisó que pese al contagio no descuidó sus actividades, los asuntos más importantes que ocurrieron en la entidad durante esos 21 días de aislamiento, pues las atendió desde su casa, donde estuvo en recuperación, “no hubo un día en que no estuviera pendiente e hiciera actividades”.

Héctor Astudillo reanudó este lunes sus actividades desde la residencia oficial Casa Guerrero, al señalar que ya no representa un riesgo de contagio para quienes estén cerca de él en los próximos días.

Informó también que su gobierno se sigue preparando para cambiar a naranja el color del semáforo epidemiológico, que permitiría la reactivación de actividades económicas, particularmente en el sector turístico.

“Estamos en semáforo rojo, pero espero que el miércoles (1 de julio) podamos anunciar que estamos en semáforo naranja y proceder a la reapertura de una agenda que traemos, que va a ser muy importante para la reactivación de la economía”, confió.

REABRIR PERO NO PARA LA PACHANGA

Durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, en Grupo Fórmula, el gobernador abundó que los bancos podrían ampliar su cobertura y atención después del 1 de julio en que también se reactivaría la actividad turística, las playas y restaurantes al 30 por ciento de su capacidad, lo mismo que joyerías, platerías y polideportivos.

En el caso específico de las playas, dijo, si el semáforo cambia a color naranja y así lo confirma la Secretaría de Salud del gobierno federal, podrán reabrirlas pero “no para la hielera, no para la sombrilla, sino para que camine la gente, que sea un espacio de relajamiento, pero no para la pachanga”.

Anunció también que a partir del jueves 2 de julio se reactivarán las actividades en los juzgados civiles y penales, así como las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Pero confió en que estas reaperturas vayan emparejadas de la colaboración de los ciudadanos, “si no pone su parte la sociedad, lo único que vamos a hacer es abrir y a los pocos días cerrar, yo espero que esta apertura sea muy atinada, muy precisa, inteligente y con vocación de salir adelante y espero que lo logremos con la participación ciudadana”.

En ese sentido reiteró su llamado a la población para que se siga cuidando, “la única manera de cómo poder detener esto es no contagiarnos es la sana distancia y por supuesto hay que usar tapabocas”.

SE PREPARA GUERRERO PARA LA REAPERTURA

Por otra parte, durante la transmisión diaria de las acciones para combatir el embate negativo del Covid-19, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, hizo del conocimiento a la población de una serie de lineamientos, en los que se establece que de lograr alcanzar el semáforo naranja, se deberán acatar de manera estricta.

Señaló que esta reapertura está planeada con mucha responsabilidad y tomando como referencia lo que se ha aplicado en otros estados con condiciones similares a las de Guerrero y sobre todo, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud federal.

Sobre este punto estableció: “Es muy importante señalar que el hecho de que pasemos a semáforo naranja no significa que el virus ya se haya ido, el virus continúa y por ello tenemos que seguir tomando las medidas que ya se conocen. Esto pues es un equilibrio que se busca en la reapertura de la actividad comercial y la reactivación económica en el estado, a eso obedece poder hacer la reapertura de algunas de las actividades”.

MEDIDAS PARA LA REAPERTURA

Dentro de las acciones a aplicar durante esta nueva fase destaca el uso del cubreboca de manera obligatoria, mantenimiento de la Sana Distancia, uso del gel antibacterial y el lavado constante de manos. Asimismo hizo énfasis en que esta reapertura contempla que los hoteles, restaurantes, servicios náuticos, deportes acuáticos espacios públicos parques, servicios religiosos, platerías y joyerías ofrezcan sus servicios al 30 por ciento de su capacidad.

Recordó que en esta nueva etapa, en las playas sólo se permitirán actividades individuales dentro y fuera del agua; se dará el reinicio de la producción agroindustrial y la apertura de actividades en juzgados, así como tribunales y juntas de conciliación, aclarando que sólo se atenderá a quienes tengan cita previa.