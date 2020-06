Peor que sismos y huracanes

Hay premura, deseo, entusiasmo porque sea ya 1 de julio. La urgencia es comprensible. Después de más de tres meses de inactividad económica productiva e incómodo confinamiento domiciliario, pasaremos de semáforo rojo a color naranja. Ciertamente, estamos enterados, no vamos a retornar a la forma de vida de siempre. La “nueva normalidad” consiste en asumir comportamientos para protegernos del Covid-19; no para cumplir gustos o caprichos del gobierno federal, estatal o municipal. Ellos, sólo recomiendan. Para bien de la salud de todos, ojalá así sea.

Los últimos días de febrero el coronavirus lo creíamos tan lejos como China. Pronto llegó a Italia, España, Francia; y raudo y en sigilo, pasó a América e ingresó a nuestro país. El 23 de marzo inició formalmente la Primera Etapa de prevención. Primera de tres que proyectó el Consejo General de Salud para hacer frente al brote que la OMS había considerado pandemia con impacto mundial. Era increíble y las resistencias no se hicieron esperar. ¿Suspender la actividad productiva y comercial, clases en las escuelas? ¿Quedarse en casa? ¿Cerrar playas, cines, teatros, museos, gimnasios, estéticas, templos de culto, cancelar eventos deportivos? Un verdadero desajuste social, no podía ser. Nadie esperaba tanto y nadie estaba preparado; ni sociedad ni gobierno. Menos el sistema de salud. Noticias e imágenes de la tragedia que estaba causando en otras altitudes, fueron útiles para que la mayoría entendiera la gravedad del problema. Algunas personas por desgracia, todavía a estas alturas rechazan hasta con violencia medidas preventivas.

Con base en el reporte de la tarde-noche de ayer domingo, 28 de junio, van casi 27 mil fallecimientos y pronto llegaremos a 30 mil. El dato no debiera ser indiferente. Merece reflexión personal y colectiva. Qué bueno que seguimos vivos; que no formamos parte de la estadística de difuntos. Que hayamos librado el acecho del Covcid-19, de no contagiarnos. Que estamos sanos y sin la pena por la pérdida de un familiar, amigo, compañero; de alguien a quien amamos o apreciamos. Que entendemos el dolor de aquellos que, a pesar de cuidarse, corrieron otra suerte.

La historia de casos conmueve. La insolvencia y las limitaciones del sistema de salud con que contamos, indigna y deprime. No es el gobierno de México; la impotencia es mundial. La pandemia ha evidenciado lo frágil de la humanidad, la falacia de los países catalogados del “primer mundo”. Vacuna no hay, pero gobiernos voraces de esos países, ya la disputan; antes de que se produzca. Y el problema es que, la pandemia, no tiene plazo fijo. El coronavirus llegó para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a convivir con él; ya nos lo dijeron.

En estas condiciones, por apremio económico, retornaremos pasado mañana en un escenario definido de alto riesgo. Sin más protección y seguridad que la que cada persona y cada familia pueda proporcionarse en función de las recomendaciones y medidas que implementen las autoridades. No habrá más alternativas. Sólo queda hacer conciencia y cuidarse al máximo. Echar culpas no resolverá nada. La Coordinación de Nacional de Protección Civil (CNPC), ha dado cuenta que la pandemia superó las previsiones. Con menor o mayor intensidad se extendió a todo el territorio nacional; y a diferencia de otros incidentes que suele administrar (desastres y emergencias por determinado fenómeno natural), en este caso la temporalidad será larga. Por tanto, la expectativa y sobre todo preocupación, considerando lo acontecido en otros países, giran en torno al impacto que podría ocasionar el rebrote. Por supuesto, en caso de que no haya sensibilidad y responsabilidad para que nos protejamos entre todos.

El PERFIL NACIONAL DE RIESGO 2018, de la Dirección Nacional de Epidemiología de la Secretaría de Salud y el texto IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRINCIPALES DESASTRES, elabora por la CNPC, señalan que entre 1980 y 2020 más de 15 mil mexicanos murieron a consecuencia de ciclones, lluvias torrenciales, erupciones, sismos, incendios forestales y explosiones en instalaciones de PEMEX. Una tragedia; pero 15 mil en 40 años no pueden compararse a los casi ya 30 mil decesos por el Covid-19 en sólo 100 días. La letalidad de la pandemia de este 2020 es peor que los sismos y huracanes. La cronología resumida es la siguiente:

Marzo de 1982, erupción del Chichonal, en Chiapas, aproximadamente 2 mil víctimas; 1984, explosión en San Juanico, entre 500 y 600 vidas; 1985, los sismos de septiembre, según estimaciones de la Secretaría de Salud quitaron la vida a 10 mil personas; 1999, lluvias torrenciales en Veracruz y Puebla, 387 muertes y varias comunidades sumergidas en el lodo; 22 de abril de 1992, explosión del drenaje de Guadalajara, 212 vidas y 69 no localizadas; 1980, huracán Allen, 249 muertes; 1998, lluvias torrenciales en Chiapas, 229 víctimas; 1997, huracán Paulina en Acapulco, 228 bajas; 1988, en Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, Gilberto sumó 225 muertes; 1991, tromba en Chihuahua con saldo de 200 personas; Tormentas tropicales Ingrid y Manuel, en Guerrero, 157 decesos, 71 de ellos en la comunidad La Pintada, por deslave de un cerro.

En el actual sexenio, enero del 2019, explosión de ducto de PEMEX, por huachicol, 137 muertes. En fin, esta cantidad quedó rebasada en poco tiempo por estrago del Covid-19. Ello habla del peligro que pende sobre nosotros. La única opción es cuidarnos y esperar encuentren la vacuna; o el medicamente que salve a la humanidad.