Educando con Valores

En casi todo el mundo se reconoce a la educación como un derecho humano fundamental, esencial para ejercer los demás derechos de los que somos titulares las mujeres y los hombres de este planeta. Es un bien social y público, no comercializable, de amplio valor en la sociedad. Y el ámbito educativo, en todos sus niveles y tipos educativos, se ha visto violentado, paralizado y retado en el actual contexto de la pandemia. Por ello, la institución escolar y todos actores educativos —docentes, estudiantes, apoyos técnicos y pedagógicos, directivos, trabajadores administrativos—, enfrentan retos y tensiones nunca antes vistas, que se suman a los que se venían arrastrando o mostraban atraso en su cumplimiento; en el caso de nuestro país, han sido dictadas por la autoridad sanitaria (el Consejo de Salubridad General) y, para el caso de las escuelas, precisadas por la autoridad educativa federal (la Secretaría de Educación Pública). La mayoría de los gobiernos del mundo cerraron temporalmente las clases presenciales, como una de las medidas para evitar la propagación del COVID 19, afectando a más de 1.500 millones de estudiantes y 63 millones de docentes, en 191 países.

Lo anterior, dejó en evidencia las mayores fragilidades de los sistemas educativos: las muchas deficiencias e inequidades existentes, desde la banda ancha y el equipo necesario para la educación en línea, los entornos de apoyo necesarios para enfocarse en el aprendizaje y las dificultades

encontradas para alinear los recursos de enseñanza con las necesidades que, de forma totalmente diferenciada, prevalecen. Según la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la mitad del total de las y los alumnos en el mundo –unos 826 millones de estudiantes– que no pueden asistir a la escuela debido a la pandemia, no tienen acceso a una computadora en el hogar y el 43 % (706 millones), no tienen internet. En el caso de las y los docentes, un gran número no cuenta con las competencias digitales para la enseñanza en línea, así como tampoco disponen de la conectividad y/o equipo necesario. Otro punto que ha quedado en evidencia es que las y los estudiantes, madres, padres y docentes se han dado cuenta de lo agotador que es estar en las pantallas todo el día, es decir, la virtualidad como única vía, no es la respuesta ni es el futuro: “El aprendizaje remoto nos ha recordado que un aprendizaje poderoso sólo puede ocurrir cuando estamos comprometidos, enérgicos y enfocados. Si se trata de completar horas, entonces estamos perdiendo el punto”, resalta un artículo del Foro Económico Mundial. Y es en medio de esta crisis, cuando los y las especialistas se cuestionan sobre para qué debemos educar a las nuevas generaciones en el futuro; en respuesta, según un informe de Dell Technologies, el 85 % de los trabajos en 2030, aún no se han inventado. Schleicher ha aportado que esta es la oportunidad para educar a las y los estudiantes para su futuro, no para nuestro pasado: “Vivimos en un mundo en el que lo que es fácil de enseñar y evaluar también se ha convertido en fácil de digitalizar y automatizar. El reto del futuro consiste en armonizar la inteligencia artificial de los ordenadores con las capacidades cognitivas, sociales y emocionales y los valores de los humanos”.

En una investigación de la OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), publicada recientemente, se plantean lineamientos de cómo debería darse el cambio, y se resalta que la imaginación, la conciencia y el sentido de la responsabilidad serán los que ayuden a sacar partido de la tecnología para crear un mundo mejor. En ese mismo documento se señala que el problema para lograr el cambio, reside en que desarrollar estas capacidades cognitivas, sociales y emocionales exige un enfoque muy diferente del aprendizaje y la enseñanza, y una nueva categoría

de docentes (que en el informe son mencionados como enseñantes); explica que en los contextos tradicionales en los que el propósito de la enseñanza es impartir conocimiento prefabricado, los sistemas educativos se pueden permitir una baja calidad del profesorado. Y cuando esta es baja, los gobiernos suelen decir a sus docentes exactamente qué hacer y cómo quieren que se haga, utilizando una organización industrial del trabajo para obtener los resultados deseados, y define que: “El reto es convertir la docencia en una profesión de trabajadores del conocimiento avanzados que desempeñen su función con una gran autonomía profesional y dentro de una cultura de la colaboración”.

Mary Guinn, asesora de la Unesco en Educación para América Latina y el Caribe, expone los retos para nuestra región, enfatizando que “si bien ya antes de la crisis habíamos constatado la existencia de problemas estructurales de los sistemas educativos, relacionados con desafíos de financiamiento,

pertinencia e inclusión educativa, esta crisis nos plantea el urgente desafío de transformación hacia sistemas más resilientes y preparados”, y aclara: “El pasado era jerárquico; el futuro será colaborativo y reconocerá que tanto los enseñantes como los estudiantes son recursos y cocreadores”.

Sin duda, es inspirador conocer los casos de éxito que se han generado en algunos centros educativos, pero también, es muy desalentador observar cómo algunos otros han perdido la visión de lo prioritario e importante: mantenerse, en la mejor de sus posibilidades, como un espacio de cuidado y protección, centrándose en la continuidad del aprendizaje de los grupos más

vulnerables y salvaguardando los aprendizajes ya logrados. En este sentido, la definición de un currículum prioritario y ajustado, es esencial. Debemos asumir que la recuperación de la normalidad educativa no será rápida, y que cada vez es más claro que no será posible que volvamos a la normalidad acostumbrada… muchas cosas cambiarán, y por ello, se requiere definir el rumbo de los cambios.

Nuestra realidad ha generado una oportunidad inédita: ejercer una crítica profunda a la escuela, a la noción actual de currículo y a las formas predominantes de la práctica docente, y, con ello, avanzar hacia modelos educativos cuya preocupación central sea formar personas para la vida, con conocimientos y habilidades, pero también, con los valores que le permitan participar de manera propositiva en forjar una sociedad mejor.