Las desafortunadas declaraciones del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en el sentido de que se quiere convertir en guardián electoral del proceso del año próximo, deben llevarlo a la conclusión de que no puede ser garante pues resultaría ser juez y parte en el mismo. En el INE contamos con un seguro democrático.

Porfirio Muñoz Ledo, paradigma en la lucha por conquistar organismos electorales confiables y autónomos ha descartado tales declaraciones.

Como se avecina el cambio de cuatro consejeros electorales, el partido MORENA se apresta para colocar en el INE personas afines que en un momento dado permitirían un fraude que sería: “un golpe de estado para imponer un gobierno usurpador”, Cuauhtémoc Cárdenas S.

Los servidores públicos, ajustaran sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales y el INE pide a los funcionarios ajustarse a los que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Andrés Manuel Lopez Obrador gritó en su momento “al diablo con las instituciones” y ahora estamos presenciando la demolición de ellas y no tiene ya presente el juramento, “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y si no, que el pueblo me lo demande”.

Es cierto que el INE en estos tiempos de amenazas e incertidumbre es la institución más cara del mundo que para 2020 (año no electoral), pidió al Congreso 12,492 millones de pesos; 5,239 millones de pesos para los partidos políticos; 3,686 millones de pesos para credencialización y 2,755 millones de pesos para 32 Juntas Locales y 300 distritales.

Para Andrés Manuel Lopez Obrador el costo es lo de menos, el quiere debilitar a una institución que garantizó y garantiza que los comicios sean creíbles por su legalidad en el proceso. No ignora que en la mayoría de las elecciones de los últimos años ha triunfado la oposición, mismas que han sido organizadas por el INE (antes IFE) y estas condiciones, con la institución al frente le fueron favorables cuando él era oposición.

Hoy mismo AMLO resulta un peligro para México y una amenaza a las instituciones por un proyecto transexenal y por su investidura no puede ser guardián ni garante del proceso electoral del próximo año, la mitad de su periodo legal.

No es válido querer desaparecer al INE solo porque les estorba, el INE es el resultado de luchas políticas y sociales que el pueblo de México libró para despojar al PRI-gobierno del control absoluto de los procesos electorales que les generaban el carro completo.

Si el presidente Lopez Obrador quiere un INE menos caro, teniendo la mayoría en el Congreso, que cambie las leyes, que suprima 250 ó 300 diputados, que reduzcan su salario, eliminen prestaciones, autos, viajes al extranjero, que el senado tenga 32 miembros y elimine darles autos. A los gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores por igual. Eso es lo que reclama el pueblo bueno y sabio incluidos los solovinos que lo siguen.