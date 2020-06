Comercios no esenciales abrirán sus puertas a partir del 1 de julio

Iguala, Guerrero, Junio 26.- Comerciantes de todos los giros, así como los restauranteros de Iguala, se preparan para abrir sus establecimientos este 1 de julio, asegurando que lo harán siguiendo estrictas medidas sanitarias para evitar una elevación en los contagios de coronavirus.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Iguala, Octavio Fernández Salgado, dio a conocer que a partir del 1 de julio, los 600 socios adheridos a este organismo, abrirán sus puertas, pues ya no aguantan más permanecer con sus establecimientos cerrados, “es urgente la apertura pues ya nadie aguanta seguir con la economía paralizada y no tenemos otra opción que abrir los negocios no esenciales”, señaló.

En entrevista, Fernández Salgado dijo que los dueños de negocios están comprometidos a realizar esta apertura bajo las estrictas medidas de prevención para evitar la dispersión del coronavirus.

“Al comercio no le queda otra más que abrir, cuidando la sana distancia y tomando en cuenta las prevenciones que se tienen que manejar, basados en los cursos en línea del Seguro Social y ni modo, no nos queda otra que abrir, con todo y los riesgos que conlleva esta pandemia, que paralizó la economía”.

“El comercio establecido y afiliado a la Canaco, ya no puede soportar un mes más así, la economía no lo va aguantar. Lo del 1 de julio es un hecho inminente y vamos a abrir todos los negocios, insisto, el 1 de julio abrimos todos”.

“Los hoteleros abren el 1 de julio, los gimnasios por igual, restaurantes y bares, ya nadie puede aguantar, no es algo que se debiera de hacer, pero la gente tiene que comer, tiene que subsistir y tendremos que subsistir a pasar de la pandemia y los riesgos que conlleva, del sálvese quien pueda, pero nosotros vamos a trabajar para subsistir”, señaló.

RESTAURANTEROS TAMBIÉN REABRIRÁN SUS NEGOCIOS

Por su parte, el empresario restaurantero René Ocampo Aranda, indicó que aún con el miedo a contagiarse por el coronavirus, los restauranteros de Iguala abrirán sus puertas al público el próximo miércoles 1 de julio, cuidando las medidas de sanidad y la sana distancia y con el 50 por ciento de aforo de la capacidad de cada establecimiento.

Ocampo Aranda informó que en las reuniones con las autoridades municipales y del sector salud, se les ha dicho que la apertura sólo será si el semáforo rojo cambia a naranja, sin embargo, también existe la urgencia de la apertura, porque ya no aguantan con los gastos.

“Hay miedo sí, de los restauranteros y algunos van a abrir con servicio sólo para llevar, mientras otros van a permitir que los consumidores tomen sus alimentos en el lugar, usando sólo el 50 por ciento de los espacios. Se va a guardar la sana distancia entre una y otra persona, aún cuando se trate de familiares que acudan a los restaurantes”.

“Se van a instalar espacios sanitizantes, se aplicará gel, se tomará la temperatura y el ingreso a los establecimientos será con cubrebocas y sólo podrán quitárselo en el momento de que tomen sus alimentos y si alguno desea permanecer por un tiempo más y ya terminó de comer, tendrá que colocarse nuevamente el cubrebocas”.

Dijo que la apertura será gradual y con base a la determinación que haga cada restaurantero, porque se tiene miedo de un contagio, no sólo de ellos, sino de los trabajadores y de la gente, por esa razón se ajustarán a las medidas sanitarias que han establecido con anticipación las autoridades de salud.

Finalmente dijo que van a esperar la determinación que tomen las autoridades el 1 de julio y si hay una nueva determinación, también la acatarán, porque lo que menos quieren es exponerse a un contagio por el virus.