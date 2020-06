Averígüelo Vargas

Existe entre la sociedad la idea de que la actual epidemia del Coviod-19 podrá durar unos dos o tres meses más y que luego desaparecerá, pero esa es una idea equivocada, advierte la Secretaria de Salud, porque ese virus “llegó para quedarse”.

Aunque la gente se mantenga un poco alejada de ese problema de salud, el virus permanecerá resguardado en alguna forma, como tantos otros, y ante el descuido puede resurgir y causar un nuevo brote de ese padecimiento.

La medida preventiva más importante será la creación de una vacuna suficientemente efectiva que impida que vuelva a darse el contagio, como ocurre con otras muchas vacunas, la mayoría de las cuales se les aplican a los niños a los pocos días del nacimiento y otras que se suministran a los adultos mayores en la temporada invernal como la que previene la influenza y otras más.

Es la lucha permanente de la humanidad contra esos patógenos que seguramente existen desde siempre, pero que llegan a la gente en determinadas circunstancias y al no haber antecedentes de los daños que provocan en el organismo humano, lo dañan hasta causarle la muerte, aunque la ciencia, que no ha dejado de avanzar en el mundo, logra desarrollar el medicamento que lo controla y lo anula y luego la vacuna para evitar que llegue a las personas y les cause daños que provocan hasta la muerte.

Guerrero es uno de los estados que se mantiene en la lucha diaria contra ese problema sanitario, pero se ha logrado mantenerlo bajo cierto nivel de control por el esfuerzo que ha desarrollado el gobierno del estado, junto con el federal, encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien no obstante estar contagiado se mantiene en buenas condiciones y junto con el doctor Carlos de la Peña, titular de la SSA, han logrado que el problema no se desborde, aunque la gente, movida por la urgencia, sale mucho a las calles a buscar el sustento.

LA ECONOMÍA DE MÉXICO ES UNA DE LAS QUE MAYOR DAÑO SUFRIRÁ EN EL MUNDO. —Las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no son del agrado de algunos funcionarios mexicanos de primer nivel, señalan que los países de América Latina están entre los que habrán de sufrir el mayor daño económico y financiero derivado de la pandemia actual y también de las malas decisiones de algunos gobernantes.

De Latinoamérica, el más dañado será México, que registrará una caída en este año de hasta 10.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuya medición tampoco es del agrado de los dirigentes nacionales, porque siempre lo han tenido en contra, ya que con las políticas actuales siempre lo han ubicado en términos negativos.

México, nunca ha sufrido una recaída de este tamaño desde el año 1929, cuando se dio la gran depresión financiera, que dejó al mundo en las peores condiciones de pobreza, desempleo y destrucción de la riqueza.

Igual se advirtió que la quiebra económica de miles de empresas hará que el desempleo llegue a millones de personas más, al grado de que la cantidad de pobres se incrementará en 12 millones más a lo largo de este año y la mitad del próximo, cuando menos.

Todo esto es resultado de la presencia de la pandemia del coronavirus, pero también de la mala conducción económica del actual gobierno porque en el 2019 cerró con Cero por ciento de crecimiento y en este año llevaba una caída bastante mayor, situación que alcanzó su máximo con el coronavirus, que no ha sido bien atendido.

UN NIÑO GANA JUICIO PARA QUE EL GOBIERNO LE SURTA MEDICINAS CONTRA EL CÁNCER. —Este gobierno de El Peje, ha incurrido en el recorte de los presupuestos de numerosos dependencias, acción que ha desarrollado de la peor manera, sin importar la trascendencia o la urgencia de mantener ciertos apoyos indispensables para la gente.

En ese caso está el de los muchos niños que enfermos de cáncer sufrieron el recorte total del presupuesto que permitía suministrarles los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad.

Sólo un gobernante totalmente deshumanizado pueden tomar una decisión de este tipo, porque representa condenar a la muerte a un grupo importante de menores, que tuvo la desgracia de padecer esa terrible enfermedad que los lleva a la muerte.

Apenas este martes 23 de junio un juez federal otorgó un amparo a un niño con cáncer, por el que se ordena al gobierno federal y al Hospital Infantil de México, proporcionar de inmediato y de manera continua el medicamento que necesita para su tratamiento.

Fue el juez Gabriel Regis López, juez décimo sexto de distrito en materia administrativa, quien concedió la protección legal al menor, porque se demostró que por el recorte presupuestal dejó de suministrarle el fármaco que requiere para tratar su enfermedad, lo cual representa una violación grave al derecho humano a la salud.

No hay manera de justificar que AMLO, ordenara desaparecer la partida financiera destinada a surtir a los niños enfermos de cáncer de las medicinas que requieren con urgencia.

Ese dinero se desvió para entregarlo a los chairos que ni estudian ni trabajan, pero a los que se les paga para que voten por El Peje en todas las elecciones que se presenten.

Los niños con cáncer le importan un carajo, sólo quiere dinero para comprar votos, aunque como van las cosas, ni eso le ayudará para evitarle una gran derrota en las elecciones del 2021.

Para bien del país.