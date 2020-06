Astudillo: Guerrero se prepara para reabrir de forma gradual y responsable

Acapulco, Gro., Junio 26.- El gobernador Héctor Astudillo anunció que en Guerrero se implementan acciones para cuidar la salud de los guerrerenses y se prepara para una reapertura gradual y responsable al 30 por ciento de hoteles, restaurantes y las playas, el próximo primero de julio si el semáforo cambia a naranja, se dará esta apertura en una primera fase y serán los prestadores de servicios turísticos quienes vigilarán respetar la sana distancia y uso de cubreboca, de no hacerlo se cerrará, mientras que cines, antros, bares y gimnasios permanecerán cerrados.

El mandatario estatal a través de una reunión virtual anunció que para fortalecer la infraestructura hospitalaria se dispondrá de un mayor número de camas Covid-19, para aumentar la capacidad hospitalaria, con lo que se refuerza la atención a los pacientes, para que no haya saturación en los hospitales, porque estamos en semáforo rojo, pero todos los guerrerenses vamos a prepararnos para salir y ponernos en el color naranja”.

“El día primero de julio va a ser un día muy importante y muy especial para todos nosotros. Estamos en contacto, tenemos que hacer un gran lanzamiento de hoteleros, de restauranteros, de prestadores de servicios. Tenemos que hacer una gran alianza y una gran fuerza común, para que entre todos podamos mover a Guerrero y moverlo bien. Estamos en esa ruta, hacerlo con responsabilidad”, expresó el gobernador.

En cuanto a los módulos de aplicación de pruebas, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que se instalarán 16 y estarán ubicados en Acapulco en el zócalo, Asta Bandera, La Diana, El Rollo (antes CICI), Plazuela de la Base, Crucero de Puerto Marqués, Plaza Las Palmas en la Colosio, Colonia Jardín en la tienda Elektra, Calzada Pie de la Cuesta, Iglesia Mozimba, Unidad Deportiva “Vicente Suárez”, Parque La Laja, Iglesia La Garita, La Cima (20 de Noviembre), Módulo Renacimiento, Módulo Zapata 1 y Módulo Cayaco.

En este contexto, el gobernador Héctor Astudillo dio a conocer que en los últimos días ha sostenido una serie de reuniones con empresarios hoteleros y restauranteros, para verificar los protocolos que se preparan con miras a una próxima reapertura, la cual sería gradual. De la misma manera, consideró la posibilidad de reabrir los polideportivos, que de llevarse a cabo, sería con diversos controles para evitar contagios.

Al respecto, Astudillo Flores precisó: “Ya la agenda se está preparando, obviamente son hoteles, un porcentaje de hoteles, porcentaje de restaurantes. Seguir preparándonos todos en los protocolos, para que los hoteles puedan tener la posibilidad de abrir, que llegue turismo, poco no mucho; afinar lo de las playas, no se trata de abrir las playas para que vayan por la hielera, se trata de tener espacios en dónde caminar, en dónde convivir, en dónde tener algunas actividades que no se han tenido en los últimos meses”.

Por último, el gobernador anunció que se ampliará hasta el 15 de julio el servicio en las cocinas comunitarias y pidió a la población seguir con las acciones de prevención ante el Covid-19, como es el uso de cubreboca, gel antibacterial y el lavado constante de manos, entre otras, para lograr disminuir los números de positivos en el estado.