Llama Jaimes a incrédulos a visitar terapia intensiva de algún hospital

Iguala, Guerrero, Junio 25.- El presidente municipal de Iguala y el titular de Salud en el municipio, Antonio Jaimes Herrera y Javier Ortíz Ibarra, respectivamente, se mostraron claramente molestos ante la crítica de algunas personas hacia el esfuerzo hecho en la Unidad Covid, que hoy dio de alta a un paciente de 96 años de edad y del cual, hubo gente que aseguró que se trató de un show mediático.

Ante esta situación, retaron “a esos valientes a que vengan y entren en la terapia intensiva de la Unidad Covid o de cualquier hospital que está dando la lucha contra este virus, pero que entre sin ningún equipo de protección, a ver cómo le va”.

Ante la pregunta expresa de una reportera en la conferencia de prensa nocturna, en el sentido de que hay personas que aseguran que de existir el Covid 19, alguien de 96 años de edad no debería sobrevivir, sin embargo, el alcalde de Iguala aseguró que el ritmo de vida que esa persona guardó durante muchos años, claramente es el adecuado “pues no presenta obesidad, ni sobrepeso, ni hipertensión arterial, ni diabetes, es un señor sano que gracias a su disciplina, hoy salió adelante en la lucha contra el Covid”.

Jaimes Herrera y Ortíz Ibarra aseguraron que la única manera de salir adelante de este tipo de pandemias, es llevando una vida saludable, comiendo mejor y dejando de entorpecer los servicios de salud que con mucho esfuerzo hacen personas con más consciencia colectiva.

“La opinión me la reservo, porque sí da mucho coraje”, dijo Ortíz Ibarra al tiempo que daba el informe sobre los hechos en la Unidad Covid, donde se ha alcanzado un 50 por ciento de éxito en el tratamiento de pacientes, lo cual, dijo, es estar en un muy alto estándar de capacidad de reacción.

Asimismo dijo que se tuvo un ingreso más y pidió mucho respeto para esta persona y su familia, “pues yo les aseguro que ellos no están aquí haciendo un show, están luchando por no perder una vida y eso no está ni cerca de ser un show”.

Por otro lado, el titular de Salud en Iguala también lamentó que el ISSSTE nuevamente esté a su capacidad máxima de atención con camas Covid, “porque la gente ya relajó las medidas de protección, la gente no quiere entender que esto es serio y de plano ya hasta lo toma a chiste la frase de quédate en casa”.

Informó que el Hospital General de Iguala y la Unidad Covid cuentan con espacios para atender la enfermedad, “pero ojalá no sean esas personas que no creen las que tengan que venir a parar aquí”.

Informaron que la nómina de este mes fue de $650 mil pesos entre médicos, enfermeros, camilleros y personal de apoyo e indicaron que está en proceso de integración al Insabi para que sea ese sistema el que pague los honorarios médicos y el ayuntamiento sólo se quede con el personal administrativo, sin embargo, dijo que se siguen requiriendo las contribuciones de la gente, “si llegan se aceptan”, dijo Jaimes Herrera, quien reiteró que quien crea que todo esto es un show, “lo invitamos a que entren sin equipo a verificar como están las cosas en una terapia intensiva.

“Las personas están vivas, esos solo tienen caras de agradecimiento y con eso nos damos por bien servidos, pero para las personas que piensen que es show, hijole esas sí dan coraje”, dijo Ortíz Ibarra.