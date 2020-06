Revista de la Semana

Un cuento es una narración breve, amena, en la que se relata un suceso generalmente ficticio, de una forma sencilla, graciosa e interesante. A los niños se les cuentan cuentos infantiles, como el de Pulgarcito, Caperucita Roja, Blanca Nieves y los siete enanitos. Y su finalidad principal es entretener. Además, los cuentos suelen dejar una moraleja o enseñanza.

- Mami, mami, cuéntame un cuento.

- Un cuento cuéntame abuelo.

Pienso que estas frases son unas de las más bellas que un padre, una madre o una abuela pueden oír. Y me pregunto si los papás de hoy las escuchan todavía, porque en mi infancia era común que la madre, a la hora de acostar a sus hijos, se sentara al borde de la cama y con un par de cuentecillos dejara profundamente dormidos a sus pequeños.

Ciertamente, aunque ya no con la frecuencia de antes, se llega a escuchar todavía esa petición, pero los Orientadores, Consejeros de Orientación Vocacional y los libros de superación personal que ofrecen ideas para educar a los hijos, aseguran que no es aconsejable relatar cuentos a los niños antes de acostarse, porque perturban su mente, se mal acostumbran y se vuelven dependientes; por eso es mejor que no se cuente cuentos a los niños a la hora de dormir, como acostumbraban nuestros padres, sino, más bien, dejar que los niños se habitúen a quedarse dormidos solos. Y, claro, los padres conchudos de hoy se apoyan en esa forma de pensar para ya no contar cuentos a los hijos antes de dormir.

Estoy lejos de compartir ese modo de pensar, pues, durante el día los niños deben estudiar, conocer, pero, también jugar, dar rienda a sus a sus inquietudes y desfogar todas esas energías que llevan a flor de piel y, ya al acostarse, relajarse con un relato de hadas, príncipes y castillos, porque contar un cuento es contar un mundo de fantasías, vivir una y mil noches. Es despertar la imaginación a la vida de ensueños. Es abrir la puerta de ese castillo de habitaciones infinitas que es la imaginación y pasear por él como rey gozando de la visión de princesas encantadas y animales que hablan. Es inventar mil vidas. Es inventar la vida.

Además, el contar cuentos a los niños antes de dormir trae muchos beneficios, ya que despierta el amor por la lectura, al disfrutar las historias; estrecha el vínculo entre padres e hijos; los niños duermen mejor; cultiva la mente, pues fácilmente memoriza el relato y los personajes; despierta ilusiones, al sentirse parte del relato; mejora la atención, al no querer perder detalles del hilo de la narración; se sienten seguros al ver la presencia de los padres y, desde luego, aumenta la autoestima.

Ahora se estila presentar "Cuenta-cuentos", un sistema que brinda contención, integración y dinamismo, sirviendo de puente generacional entre los adultos mayores y los pequeños, y tiene por objetivo que los chicos participen y expresen de manera colectiva lo que el narrador va relatando.

También, en esta era de la tecnología existen tantos maravillosos y complicados artilugios que, con un dedo los encienden y con una extraordinaria destreza los manejan, a tal grado que les vuelan los deditos, ya sea en una tablet o en los mismos celulares, que al mismo tiempo se apagan.

No estoy en contra de esos aparatos y juguetes, ya que forman parte del progreso de la humanidad, y si alguna característica tiene el progreso de la humanidad es que es inevitable; con lo que no estoy de acuerdo es con el uso, pues abusan de ellos y por esos artículos los niños ya casi no juegan, pues son presa de la tecnología.

Decía, contar un cuento es jugar, es compartir, es transformarse, es viajar, es convertirse en actor.

Pero, no es fácil contar o narrar un cuento, hay que tener una dosis de gracia, de salero. Esa gracia, en nuestro medio, la trasmiten Gonzalo Barrios y mi sobrina Elena Alvarado. Dos actores de la palabra.

Presiento, sin embargo, que debido a esa tecnología, ya casi no se escucha la frase: "Papi..., Mami..., Abuelita... cuéntame un cuento", y por eso el mundo es un poco menos bueno y... bastante más triste.