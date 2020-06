Palabrerío

EL PAPEL DEL TRABAJO. Una noche de tantas en las que acostumbro a andar por las calles sin rumbo fijo, entré a un antro, me senté en una mesa del fondo, me fue a atender una mesera vestida de manera provocativa, le pedí una cerveza oscura, me la trajo y me preguntó si quería su compañía, le dije: Por lo pronto no, tal vez más al rato. En ese momento me puse a observar con atención el ambiente, me di cuenta que era un bar en donde las meseras eran realmente sexoservidoras. En mi recorrido visual por el antro, distinguí en uno de los espacios laterales de la barra, pegados a la pared en donde daba menos la luz mortecina del lugar, a una de esas supuestas meseras besándose de manera ligeramente pasional con un mesero, él la acariciaba no con lujuria sino más bien con cariño, y ella le correspondía con una ternura inapropiada para ese lugar. Pensé que la mujer no trabajaba ahí y que sólo acompañaba a su pareja. Cuando comenzó a llenarse el antro, la mujer de la barra salió de entre las sombras y fue directo a atender a un parroquiano y se sentó muy junto a él, quien de inmediato la abrazó estrujándola como si fuera de su propiedad, esa escena me hizo pensar que ya se conocían de antemano, que el individuo era su cliente. Llegó un mesero y les llevó una botella de whisky. Me di cuenta entonces que las meseras atendían mesas mientras no estaban sentadas con alguien, cuando agarraban cliente eran los meseros los que atendían el servicio. A los pocos minutos, el individuo estaba manoseando a la mesera que había observado un poco antes en romance con un mesero, la acariciaba y besaba de una forma tan lujuriosa que hasta a mí me hacía sentir incómodo al mirarla, y después observar al mesero que pensé que era su novio, quien atendía otras mesas sin voltear a ver a donde se encontraba la mujer con quien lo vi en la barra amándose de una manera decente para el lugar en donde estaban. Decidí permanecer en la cantina para ver cómo terminaba esa historia. Cuando se terminó la botella, se retiraron abrazados del lugar, al pasar por la barra el tipo le entregó al cantinero un billete. Así como estaba las cosas entre ellos, pensé que de seguro irían a un hotel, y como el mesero permanecía trabajando, inferí que la mujer regresaría al antro, por eso decidí esperar un poco más a ver si regresaba. Después de poco más de una hora, ella regresó sola, entró y fue directo a la barra, de inmediato fui a donde estaba y me senté a un lado, le dije: ¿te puedo invitar una copa? Me dijo: claro que sí, y si quieres nos podemos ir a una mesa para que estemos más cómodos. Le dije: está bien así, sólo quiero invitarte una copa y hacerte una pregunta. Me dijo: bueno, es tu dinero. Le dije lo que había visto en un principio con el mesero y lo que había visto después con el tipo con quien que estuvo, y le supliqué que me explicara cómo podía hacer eso, si se veía que ella y el joven se querían como una pareja normal. Me dijo: Mira, mi amor es del mesero con el que me viste y de nadie más, él lo sabe y lo comprende porque nos conocimos en este lugar, así que ninguno de los dos engaña al otro, no puede ser de otra forma mientras estemos obligados a trabajar en este ambiente, así que mi cuerpo viene siendo como un instrumento de trabajo que le pertenece a la colectividad que paga sus derechos por tiempo limitado, mientras que el amor que siento por mi pareja nadie lo puede tocar, llegando a la casa me baño y como nueva. Le di las gracias, pagué su copa y me fui reflexionando sobre el texto de Carlos Marx que creo se titula “el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre”.