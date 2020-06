Educando con Valores

Nuestra realidad nos enfrenta a escenarios de crisis, y vale la pena recordar que, según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en los países afectados por situaciones de crisis, los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, tienen dos veces más probabilidades de no asistir nunca a la escuela que sus compañeros/as de otros países. Los conflictos armados, los desastres de origen natural y las pandemias impiden la escolarización de millones de niños, niñas y jóvenes, y el número de afectados/as por estas razones, sigue aumentando. Según especialistas, aún en caso de una situación de crisis sin precedentes, cuando las comunidades lo han perdido todo, la educación sigue encabezando la lista de prioridades para las familias. En el caso de la UNESCO, contribuye a reforzar los sistemas educativos durante las situaciones de crisis, a fin de dirigir mensajes que salvan las vidas de niños, niñas y jóvenes, así como de sus familias, a protegerlas de las agresiones, los abusos y la explotación, a reforzar la construcción de la paz y brindarles seguridad física y psicológica. Dicho organismo ha afirmado que invertir en la educación en situaciones de crisis refuerza la resiliencia y la cohesión social entre las diferentes comunidades, y desempeña un papel crucial en la reconstrucción sostenible.

Las aulas, hace unos años, se llenaron de pizarras digitales y ordenadores. Las transparencias y diapositivas fueron sustituidas por presentaciones y audiovisuales multimedia, que permitían un mayor grado de interacción con los materiales didácticos. No obstante, en el fondo, la aplicación de la tecnología en el proceso enseñanza – aprendizaje, consistió en un cambio de medios, no de métodos, ya que los fundamentos de nuestro sistema de educación presencial seguían, en su gran mayoría, siendo los mismos, pese a todas las reformas curriculares y esfuerzos institucionales. Sin embargo, las y los estudiantes sí han cambiado su modo de aprender. Son nativos digitales: la tecnología es parte de su vida, aún cuando la accesibilidad a equipos e internet, sean tan desiguales. La UNESCO, organismo que monitorea el impacto del coronavirus en la educación en el ámbito internacional, estimaba que hacia abril de 2020 el cierre de las escuelas habría afectado a más de 91 por ciento de la población estudiantil en el mundo y realizó una serie de recomendaciones y medidas a seguir para todos los niveles educativos. Sin duda, es un momento que obliga a repensar el sentido de las escuelas y del currículo formal, de los contenidos disciplinarios alejados de la realidad, de las prácticas docentes hegemónicas, y de la gestión académico-administrativa atada a reglamentos obsoletos o prácticas no reglamentadas, arraigadas en el chantaje y que responden a intereses particulares.

Es necesario tomar lo sucedido como una experiencia para enriquecer el proceso enseñanza – aprendizaje, porque además, ya nada será igual, y el ámbito educativo tendrá un escenario muy distinto. Por ello, debemos rescatar algunas reflexiones generadas en el confinamiento, y como parte de estas enseñanzas, es imperativo tener claro que se debieron tomar tres decisiones fundamentales: a) Determinar el canal de comunicación: Tras cierta confusión inicial, de entre las múltiples posibilidades online, la mayoría de las y los docentes optó por la más simple: el correo electrónico, el solo hecho de pedir a las y los estudiantes anotar el email del o la docente, para facilitarle la cuenta de correo con la que fueran a trabajar esos días, permitía lograr dos cosas importantes: la primera, mantener la interacción con todos y cada uno/a de los y las estudiantes desde el mismo día del cierre; y la segunda, que fuera el propio alumnado el que se involucrara, -en lugar de tener que acudir a los listados oficiales de las escuelas-, donde lo que aparecen son las cuentas de casa o de los trabajos de los padres y/o madres; b) Fijar el espacio de reunión que sustituya al aula, es decir, la creación de una comunidad virtual que permitiera mantener la cohesión de los grupos, la participación de todo el alumnado y un cierto ambiente de seguridad y, en lo posible, de "normalidad" (sin olvidar lo angustioso de la situación sanitaria). El tablón de una plataforma virtual (ya pública, como EducaMadrid, y de libre acceso, como Classroom o Moodle) sirvió como "pizarrón" donde realizar prácticas comunes. Se debió contemplar, de igual forma, que en un centro educativo hay "pasillos", "patios de receso" o bien, “oficinas personales”. Fue entonces, tarea del o la docente, procurar, -en lo posible-, que la comunicación del alumnado con él o ella, fuese lo más parecida a esas breves entrevistas de pasillo (para explicar por qué no han podido entregar una tarea a tiempo o acceder al aula virtual por unos días) de forma privada, así como para favorecer momentos de distensión en el grupo, como los que se producen entre los cambios de asignatura, o en el patio, por lo que un aula virtual no es un jocoso chat grupal, pero debió canalizar también fórmulas para el descanso, la distensión y el esparcimiento en el grupo; y por último, c) Establecer los recursos didácticos: Dar continuidad al trabajo de clase utilizando los libros de texto habituales, hubiese sido lo obvio, pero ¿los tendrían todo el alumnado? ¿Habrían tenido tiempo de llevarlos consigo, sobre todo aquellos/as alumnos/as que estudian fuera de su lugar de residencia? Ante tal abanico de posibilidades, lo más razonable fue unificar y hacer uso de materiales específicos para esa situación, fáciles de manejar, responder y evaluar, teniendo claro que no se trata de un problema de contenidos, -de tan fácil acceso en internet-, se trató de salvar lo esencial: personas que se reúnen para pensar, colaborar, convivir y compartir información. Los puntos anteriores representan importantes puntos de partida para el nuevo ciclo escolar, independientemente de las condiciones que en esos momentos prevalezcan.

Ahora bien, de forma general, como sociedad, debemos establecer lo que esperamos después de esta crisis, y en congruencia, sabremos cómo actuar durante y después de esta grave enfermedad física, que en forma de pandemia, está afectando también nuestra salud mental y social, así que mejor provechemos el momento y demos un valor ético y humanista a esta gran crisis. Para ello, basta con recordar algunas aportaciones, como la de Albert Einstein, quien expuso: “Si tienes deseos de cambio, no puedes seguir haciendo lo mismo”, o Piaget y Vygotsky, quienes comprobaron que “la crisis o ruptura de la homeostasis es el momento justo de la toma de conciencia y el comienzo del desarrollo de las personas”. Y eso es precisamente lo que se espera de la educación, que aprendamos no sólo nuevas formas de abordar el proceso enseñanza – aprendizaje, sino también, a valorar lo verdaderamente importante, y que seamos capaces de cambiar todo lo que no ha funcionado.