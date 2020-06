Repuntan casos sospechosos de dengue en la región Norte de Guerrero: Gaspar

Iguala, Gro., Junio 22.- En las últimas fechas se ha dado un repunte de casos sospechosos de dengue en la región Norte, sobre todo en algunas localidades de los municipios de Apaxtla de Castrejón, Teloloapan, Huitzuco y en algunas partes de este municipio de Iguala.

Lo anterior informó en entrevista el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02-Norte, Felipe Gaspar Aguilar, quien explicó que hasta ahora no han sido tan elevadas estas cifras sospechosas, sin embargo ya se intervino en los municipios de Apaxtla y Teloloapan.

Asimismo dijo que se debe entender que en este momento no se puede intervenir al 100 por ciento debido al contingencia sanitaria que se está viviendo, “en el caso de Iguala ya se intervino en la semana pasada, miércoles y jueves en lo que es la zona centro, donde mayores problemas tenemos, también tenemos problemas en la zona periférica, donde hemos identificado que es necesario que se descacharre bien y ampliamente”.

Gaspar Aguilar agregó que se está insistiendo a la población que lleve a cabo la descacharrización de sus domicilios, de sus terrenos baldíos y que realicen todas estas acciones ahorita que están confinados en sus casas y que es necesario limpiar, tirar, voltear y tapar los recipientes de gua para eliminar los criaderos de zancudos, “es importante y es lo que tenemos que hacer”.

En este sentido, dijo que nuevamente exhortan a la población a que lo hagan, que no se puede fumigar como normalmente se hace, no es conveniente ahora, “deben saber que la sanitización no sirve para los zancudos, son químicos diferentes que solo afectan a microorganismos, no le afectan a los zancudos y viceversa, las fumigaciones contra el dengue, zika y chikungunya no afectan al coronavirus, todo es diferente”.

Abundó que es importante que cuando la gente hace el aseo y también descacharriza, va implícito también el riesgo del coronavirus y ahora hay que poner especial atención a los deshechos que la gente arroja como los cubrebocas, guantes, pañuelos higiénicos, que no deben de manipularse ya que también son un foco de infección “y debemos aprender a manejarlos porque será una dinámica con la que tendremos que vivir”.

Por otra parte, en relación a la sanitización, fumigación y limpieza de las instituciones educativas, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02-Norte destacó que por la temporada de lluvias y porque están cerradas, es más complicado ingresar, “tenemos un plan de contingencia que hacemos año con año, aunque no haya pandemia, donde los directivos hacen sus propias intervenciones, nos hacen la certificación de que ya no hay criaderos y posteriormente se fumiga, es una programación que realizamos, después de que se hacen las acciones pertinentes por parte del personal docente”.