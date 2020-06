Punto de vista

Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella: Aristóteles.

Hace 13 años, una torrencial lluvia, colapsó y tiró la represa de El Naranjo, ubicada en el Norte de Iguala, que construyó con un millón 300 mil pesos, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Gerardo Gamero Luna. Ahora, una de las primeras lluvias provocó un “socavón” que colapsó el Módulo 1 de Pretratamiento de Agua, que se construyó con 2 millones 400 mil pesos, que supuestamente daría agua limpia a todo Iguala.

Ambos hechos marcados por la naturaleza han marcado las administraciones de Antonio Jaimes Herrera. Lo ocurrido el 8 de agosto del 2007 generó una polémica. En esa época, el Doctor Lázaro Mazón Alonso, quien fungía como Senador de la República, señaló que la Contraloría del Estado debería investigar las causas y los responsables tendrían que reponer la obra, hecho que nunca tuvo eco de las autoridades.

“Aquí sería cuestión de que haya la investigación primero de la Contraloría. Yo no puedo emitir juicio porque desconozco también (el caso). Lo que leí (en los periódicos) es que los pobladores de ahí dijeron que se iba a caer, y días después me entero que se cayó. Lo único que leí es que alguien les llamó ignorantes, y bueno los ignorantes tuvieron finalmente razón”, dijo Lázaro Mazón Alonso, en ese entonces.

Las lluvias del 5 y 6 de junio del 2020, colapsaron y dejaron inservible el Módulo 1 de Pretratamiento de Agua, que construyó el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), Benjamín Domínguez Martínez y una empresa constructora. La obra colapsada por el “socavón” evidenció las deficiencias de la construcción millonaria.

Hoy, el diputado local morenista, Antonio Helguera Jiménez; los síndicos Paula Sánchez Jiménez y Frumencio Ramírez Cardona, así como el regidor José Ciro Olivares Medinas, han dicho que se tienen que fincar responsabilidades, no sólo reponiendo la obra en un lugar diferente a la zona afectada, sino que los órganos de fiscalización hagan lo propio. De entrada, la CAPASEG tiene conocimiento del hecho y un dictamen que se emita pondrá a la luz si hubo o no irregularidades.

Las regidoras priistas Tanía Fabiola Jiménez Mastache y Elvia Alicia López Toral, mantienen una postura de que sea el Cabildo el que actúe y con base a la ley se determine qué hacer al respecto, porque la reposición de la obra no será suficiente, si no existe antes un dictamen de la CAPASEG y los requerimientos respectivos. Lo que si es cierto, es que las autoridades en turno sabrán hacer lo que les corresponde, de no ser así, seguirá prevaleciendo el dicho coloquial: borrón y cuenta nueva. En fin es un simple punto de vista…