Auditará Federación procesos de calidad y certificación de la Unidad Covid-19

Iguala, Guerrero, Junio 19.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera y el secretario de Salud, Javier Ortíz Ibarra, anunciaron que hoy viernes será auditada por primera vez la Unidad Covid-19 por el gobierno federal, con el objetivo de que se analicen los procesos, su funcionamiento y certificación dentro del programa de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES).

Así lo dieron a conocer en la conferencia nocturna de este jueves, donde Ortíz Ibarra señaló que este día se hizo un auto análisis de la Unidad Covid, “ya que mañana tenemos una auditoría federal, es la primera, ya que la Federación nos tiene registrados dentro del programa de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)”.

Indicó que auditarán el funcionamiento de la misma, el equipo e infraestructura, entre otros aspectos y así poder certificarla, en todos los procesos de calidad que se deben tener, “estamos convencidos que mañana saldremos lo mejor posible en el resultado de esta unidad”.

También en la conferencia transmitieron un video del gobierno del estado, donde la directora general de Comunicación Social del estado, Erika Lührs Cortés, sobre si en Iguala va a cambiar el semáforo la próxima semana para que puedan abrir los negocios no esenciales, puntualizó “que no, porque el semáforo es uno solo y es estatal, es lo mismo para todos los municipios”.

Sobre estos comentarios, el alcalde Antonio Jaimes dijo que “hemos tenido reuniones con diversos sectores comerciales y estamos viendo un proceso de verificación y reincorporación, preparándonos para empezar a abrir el 1 de julio, esperando que ya sea semáforo naranja y estar listos para este cambio”.

“Hemos valorado esta apertura con verificaciones que estaremos realizando, tienen que cumplir con los requisitos que se están especificando, el riesgo está ahí, pero tenemos que cuidarnos nosotros mismos y ser responsables de usar cubrebocas, y si en julio el semáforo no cambia y sigue en rojo, no se podrán abrir los negocios”, enfatizó.

Por lo que concluyó Jaimes Herrera, “que la gente se quede en casa, no deben tomarlo como burla, ha muerto gente joven y adultos mayores, no se deben exponer y evitemos que salgan a la calle, hasta que superemos esta epidemia, no podemos bajar la guardia ante esta crisis sanitaria”.

Sobre las cifras en Iguala, hay 181 casos confirmados, 72 defunciones y se está a la espera de otros casos que pudieran ser defunciones por Covid.