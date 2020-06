Averígüelo Vargas

Nuevamente, el programa del fertilizante gratuito acumula quejas y denuncias por la actuación sesgada y con tendencia política que hacen en el reparto y asignación del fertilizante, además de resultar claramente insuficiente, lo que provocará que una mayor cantidad de campesinos se quede sin esa ayuda, respecto del año pasado.

Existe una lamentable actitud de los encargados de ese programa del gobierno de AMLO, porque no actúan con imparcialidad, sino que a todas sus acciones están marcadas por el interés partidista del gobierno del presidente, que sólo beneficia a los campesinos que están plenamente identificados como partidarios de esa corriente política y excluye y margina a los demás.

Sólo utilizan esos programas para comprometer a la gente a seguir en apoyo al gobierno federal de AMLO, el Peje, para que voten en contra de los partidos de oposición, y a favor de los candidatos de Morena en la elección del año próximo.

En Guerrero, condicionan todos los programas federales, con la intención de ganar las diputaciones federales, las locales, la mayoría de los ayuntamientos y especialmente, la gubernatura del estado.

Las acciones del gobierno del Peje AMLO, tienen la obvia intención de comprar los votos necesarios para mantener la mayoría en la cámara de diputados federal, con la intención de que le aprueben sus iniciativas, que no están dirigidas a mejorar la viuda de los mexicanos, cada vez más pobres, sino para construir obras resultado del capricho y la arbitrariedad del Ejecutivo federal.

No hay obras de beneficio social en marcha, del gobierno federal con los recursos del presupuesto, sino que todos los recursos son para sus malas inversiones como el tren Maya, el absurdo aeropuerto de Santa Lucía y la errónea refinería de Dos Bocas.

Ante esta situación tan negativa, los mexicanos que cada vez advierten lo absurdo de este gobierno federal, se preparan para votar en contra de todas las propuestas de Morena, porque es la mejor forma de frenar, aunque sea parcialmente, los absurdos y equivocados proyectos del gobernante tabasqueño, que lleva al país a la peor crisis política económica y social de todo un siglo.

Claro que ya hay manifestaciones de resistencia ante el pésimo gobierno de AMLO, como las caravanas de automóviles celebradas en decenas de ciudades en todo el país y aunque parece ser sólo una pequeña minoría de privilegiados los que participan, en realidad hay que ver que la inconformidad es cada vez mayor entre la sociedad mexicana, que ha resultado afectada por las malas acciones de este gobierno de ocurrencias e improvisaciones, de modo que el descontento es bastante más amplio que el que se advierte en esas manifestaciones de los llamados Fifís.

La realidad de los hechos se habrá de advertir con toda claridad en la elección intermedia del año próximo, en la que en Guerrero se habrán de dar importantes definiciones, aunque es de esperar, por la situación existente, que el priismo refrende la gubernatura del estado y que gane muchas más de las posiciones que se perdieron en la elección del 2018.

“NO SE NECESITAN MÁS CAMAS SINO MENOS CONTAGIOS”, DEFINE SSA. —Muy buena y recomendable es la expresión del secretario de Salud, Carlos del Peña, que se indica en el encabezado de este espacio, porque efectivamente lo más recomendable no buscar tener más camas en los hospitales para atender a los enfermos de Covid-19, sino tomar las medidas preventivas necesarias, que las cumpla la gente, para que se produzcan menos contagios.

La medicina debe ser básicamente preventiva y no curativa, por razón natural, porque no es correcto esperar que la gente se enferme para buscar la manera de curarla, sino que lo ideal es que la gente no se enferme, que no contraiga este problema de salud tan grave, que hasta ahora ha dejado cientos de miles de muertes en el mundo y que en México no deja de aumentar hasta acumular decenas de miles de fallecimientos.

Pero esa política de prevención se enfrenta a la necesidad de la gente de salir para buscar el sustento diario y, por el otro, a una actitud de indiferencia y hasta de “valemadrismo”, de quienes irresponsablemente suponen que no se van a contagiar, pero que, aunque sean asintomáticos, riegan el virus entre personas más vulnerables.

Por eso es muy correcta la afirmación de que no se necesitan más camas, sino menos contagiados.

LA BANCA ANTICIPA 18 MESES MUY DIFÍCILES PARA LA ECONOMÍA MEXICANA.—Todo mundo ansía que se termine la etapa difícil de la actual pandemia, lo que seguramente podría ocurrir en un par de meses más, aunque el riesgo se mantenga por el resto del año y hasta el momento en que exista una vacuna segura.

En ese momento se aminorará el riesgo sanitario, pero vendrá la segunda parte del drama que vive la humanidad, la crisis financiera, que puede ser más grave y más preocupante que la crisis médica.

Habrá que estar preparados, porque los banqueros de México, que analizan la situación, advierten que la economía mexicana va a enfrentar 18 meses “muy difíciles”, con una recuperación más lenta a la prevista.

En mucho dependerá de la rapidez y la amplitud con que se pueda regresar a las actividades que se tenían antes de la grave situación actual.

Por lo pronto, habrá que apretarse el cinturón y evitar los gastos no indispensables, además de regresar al trabajo con la mejor actitud para superar los problemas.

En Guerrero, la apertura del turismo puede ser la mejor medicina para lograr una pronta y buena recuperación.

Es de esperar que así sea.