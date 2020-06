Guerrero no necesita más camas Covid-19, sino menos casos: Salud

Acapulco, Gro., Junio 18.- En la transmisión diaria para dar a conocer cifras sobre el Covid-19 en Guerrero, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, fue enfático en señalar que “lo que necesita Guerrero no son más camas, lo que necesita son menos casos”, por lo que una vez más pidió la colaboración de la población para seguir las recomendaciones necesarias para evitar que se sigan dando contagios por este padecimiento.

Respecto al este punto, precisó: “Nuestra aspiración es que no nos enfermemos, esa es la parte central. No necesitamos más camas, necesitamos menos casos. Las camas ahí están, podremos tener muchos, muchos casos y muchas camas, pero esa no debe de ser nuestra aspiración”.

Con la presencia del secretario de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca y de la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, se informó que hasta este día hay 68 municipios de Guerrero con contagios, 12 sin contagio y sólo uno sin contagio ni vecindad.

En este panorama, De la Peña Pintos dio a conocer que se registraron 134 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento del 3.7 por ciento, además de que Acapulco continúa liderando la lista con mayor incidencia en contagios, con el 63 por ciento de los casos a nivel estatal, mientras que en defunciones registra el 52 por ciento del total, manteniendo una letalidad del 14 por ciento.

Señaló que de acuerdo a estas cifras, el estado ocupa el lugar número 11 a nivel nacional, una ocupación hospitalaria del 56 por ciento y en las últimas 24 horas se mantiene un registro de 25 fallecimientos.

Relacionado a este tema, el secretario de Salud pidió a la población estar atentos a acciones de prevención de la proliferación del dengue, para evitar que se den casos combinados de Covid-19 y esta enfermedad endémica; dijo que la primera acción está en los hogares, al eliminar criaderos y explicó que la fumigación termina con los moscos adultos, más no con las larvas, por lo que resulta prioritario poner en práctica estas acciones.

En tanto que en las acciones de prevención aplicadas en el transporte público, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo, detalló que continúan realizando campañas de concientización y sanitización en las unidades, sitios y demás instalaciones en donde se reúnen personas para hacer uso de este servicio. Dijo que se ha intensificado de manera particular en aquellas zonas con mayor movilidad.

A este respecto dijo que en Acapulco se han sanitizado más de 14 puntos prioritarios, además de que se realizan acciones en los municipios de Zihuatanejo, Petatlán, Atoyac, Copala, Ometepec, Tecoanapa, Atlixtac, Tlapa, Alcozauca, Iguala, Pilcaya, Taxco y Tetipac, sólo por mencionar algunos. Detalló que esta estrategia se está aplicando en las siete regiones, para atender de manera puntual a la población usuaria, además de concientizar a los choferes sobre la importancia de estas medidas.