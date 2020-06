Averígüelo Vargas

La presencia y acción de la delincuencia en Guerrero muestra un descenso importante y coloca el marcador respectivo en uno de sus niveles más bajos en muchos años, en especial en este sexenio de Héctor Astudillo, que recibió al estado como el más agobiado por la delincuencia, al grado de ocupar el primer lugar, por lo que resulta muy importante que ahora esté colocado en el lugar 26, de 31 entidades federativas.

El principal ofrecimiento del candidato, ahora mandatario, fue el de “orden y paz”, porque esos dos elementos estaban ausentes en las lamentables administraciones perredistas, que descuidaron totalmente el ramo de la seguridad pública.

Astudillo, en una respuesta de bote pronto, en una entrevista de banqueta ofreció que necesitaba un año para que el ambiente mejorara sensiblemente, lo que resultó un pronóstico apresurado, porque la delincuencia estaba profundamente arraigada en el territorio estatal.

Pero ahora, en el transcurso de su quinto año de gestión sexenal, ya podría presumir que se ha logrado lo que prometió a los electores, porque colocar el estado en la posición 26 entre los estados del país, resulta realmente meritorio.

Pero no hay felicidad total porque los muertos que se han evitado por la acción delincuencial se producen ahora por la epidemia del Covid-19, aunque aun así, la cantidad está en un nivel razonable.

EL COVID-19 MANTIENE EL AUMENTO DE LAS MUERTES DE INFECTADOS. —Ahora de lo que hay que cuidarse es del coronavirus, que provoca el Covid-19, que hasta ahora ha sido causa de muerte de 612 personas en el estado, la mayoría de las cuales se concentran en Acapulco, por lo que Guerrero se encuentra con el semáforo en rojo, señal de que el riesgo de contagio y de muerte es muy elevado.

La lucha contra este flagelo se ofrece con todos los elementos en el estado, sin que las autoridades busquen mantenerse a salvo, como se advierte en el hecho de que uno de los infectados fue el gobernador Astudillo, quien se mantiene aislado en su casa, como se ha informado, pero aún presente virtualmente en la dirección del estado y en la lucha contra esos dos peligrosos rivales, la epidemia y la delincuencia organizada.

El mayor problema de la infección del coronavirus es la movilidad de la gente, especialmente en el principal puerto del estado, donde la población de escasos recursos no puede mantenerse en sus casas, aislados, porque no cuentan con los recursos para cubrir las necesidades básicas, de modo que obligados se van a las calles a buscar la manera de obtener un poco de fondos que les permitan adquirir lo necesario apenas para subsistir y no morir de inanición.

Para ayudar a remediar esa situación, el gobierno del estado, de Héctor Astudillo, y empresarios porteños han instalados comedores donde la gente puede obtener comida sin costo, para que la familia pueda subsistir mientras llega el momento de poder regresar a las actividades que les generen aunque sea un mínimo de recursos, especialmente en relación con el turismo.

Realmente, ya se advierte la urgencia de retornar al trabajo y al esfuerzo diario, pero eso que iba a hacerse, el primer día de junio, tuvo que cambiarse al día 15 y ahora al 30 del mismo mes, porque el crecimiento de la epidemia no deja de crecer ni de expandirse en la entidad.

Es muy problemático alcanzar la suficiente inmovilidad social, especialmente en Acapulco, donde se presentan más del 60 por ciento de las infecciones, por las razones ya expuestas, de modo que tiene que lograrse una mayor concientización del problema entre la ciudadanía para limitar lo más posible el deambular por las calles, aunque las playas se han podido controlar en mayor medida, para que el contagio baje hasta los niveles aceptables que permitan la posible recepción de turistas.

Esta situación tan delicada que se vive por la pandemia, muestra que efectivamente Guerrero y en especial Acapulco, Zihuatanejo y Taxco dependen casi en su totalidad del turismo para mantener sus actividades comerciales y económicas tradicionales, porque los tres son sitios turísticos que no tienen nada más para salir adelante con sus necesidades y problemas.

ASEGURA EL PRI QUE GANARÁ LAS ELECCIONES EN COAHUILA E HIDALGO. —Las elecciones internas en esos dos estados debió hacerse el 6 de junio de este año, pero dado que fue una de las fechas en las que la pandemia del Coviud-19, se encontraba en sus puntos más altos, el INE y las autoridades de ambas entidades decidieron posponerlas por lo que ahora seguramente se hará en el mes de agosto.

Está claro que el PRI es uno de los partidos más golpeados, que mayormente ha resentido los efectos de los altos niveles de corrupción del sexenio de Peña Nieto, por lo que podrían pensarse que no tienen mayores posibilidades de ganar algunas de las posiciones en juego, que serán básicamente presidencias municipales y diputaciones locales.

Sin embargo, el optimismo de los dirigentes del tricolor, especialmente a nivel nacional, con Alejandro Moreno a la cabeza, es bastante amplio, pues aseguran que ganarán con amplitud la mayoría de las posiciones en disputa en las dos entidades, una del centro del país, Hidalgo, y la otra del norte, Coahuila.

Ya se verá, luego de los comicios locales, si las predicciones del dirigente priista eran reales o no pasan de ser un petatazo, como lo hacen algunos simuladores en el juego del póker.

Este será una buena auscultación o prueba de fuego ante las trascendentes elecciones del 2021.