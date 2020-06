Revista de la Semana

Empiezo a sospechar que no son unos cuantos mis lectores. Lo digo por el alud de mensajes y llamadas que he recibido, más de un centenar -104 para ser exacto- con motivo de los dos artículos en los cuales hablé sobre fantasmas y espíritus- La mayoría para que yo agregara a mi lista casos que les contaron; otros, porque les trajo recuerdos de lo que se decía en su pueblo y un par de ellos no creen y menos que el diablo exista. Mi intención no es polemizar, ni hacer un inventario de casos, mucho menos hablar sólo de lo que me contaron; yo reseño casos concretos que he vivido o he constatado.

Colotlipa es un pueblo de increíbles paisajes. Apropiado para amantes de la naturaleza, la aventura y el relajamiento. Ahí pasé vacaciones de verano en cuatro ocasiones. No es cabecera municipal, pero sí parroquia, donde se venera al Señor de las Misericordias. En ese pueblo, un día, el cura, un hombre grueso, acudió a una de sus comunidades para prestar sus servicios. De regreso, que ya fue un poco tarde, al tratar de cruzar el río, la bestia se negaba y daba resoplidos. De repente apareció un hombre de negro que le dijo al padre: si me permite ir en el anca de la bestia nos deja del otro lado. Aceptó. En el momento que se subía el desconocido, el sacerdote alcanzó a ver que sus ojos despedían fuego. El animal empezó a cruzar el río, pero a medida que avanzaban, la bestia como que se doblaba por el peso. Al salir de la corriente, el extraño desapareció. ¿Qué le dijo al cura? ¿qué percibió el sacerdote? porque, indudablemente experimentó una sensación desagradable, ya que, desde entonces, vivió intranquilo, se fue escurriendo como vela, hasta que al poco tiempo falleció, llevándose a la tumba el secreto de aquel encuentro con el...

Pero, como acostumbro, no sólo hablo de lo que a mí me consta, sino también lo que la ciencia acepta. El diccionario de la Real Academia define la palabra exorcizar: usar exorcismo contra el demonio maligno. Desde ahí ya está dando por hecho la existencia del diablo.

Más aún, tengo muy bien presente que, el sábado 6 de febrero de 2010, el obispo de Querétaro consagró la primera capilla construida en México especialmente para realizar exorcismos, es decir, para sacar el diablo que se ha metido en el cuerpo y el alma de un poseso. Lo que quiere decir que la iglesia no sólo reconoce su existencia, sino además, atiende casos con cierta periodicidad.

La verdad, aunque nunca lo he visto y a lo mejor ya me saludó al pasar y no le contesté, espero que no me lo tome a mal no es por descortesía; es que no lo reconocí.

Y viéndolo bien, ni siquiera puedo determinar si debo escribir su nombre con mayúscula, como hacemos con Dios. Por elemental sentido de equidad deberíamos escribir su nombre con mayúscula, como hacemos con Dios, Sin embargo, el mismísimo Diccionario de la Real Academia, ella tan progresista, tan avanzada y liberal, dice que la palabra "Dios" ha de escribirse con mayúscula y no da el mismo tratamiento ni al diablo ni al demonio, pues se supone que el espíritu maligno y la divinidad liberan un eterno combate, los dos se disputan las almas.

Yo, vuelvo a decirlo, sí creo en la existencia del demonio por los casos que conozco. Y de seguro no lo veo porque siempre ha de andar detrás de mí. Fue Baudelaire quien dijo que el mejor truco del diablo es haber convencido a los humanos de que no existe.

Si creemos que hay un Dios, también deberíamos suponer que existe el diablo. Si no, díganme ustedes ¿Cómo explicar lo que sucede en México? Un presidente que no miente, no engaña, no; roba, pero sigue sangrando su lengua; la sumisa Cámara de diputados; el crimen y la violencia paseándose por las calles; los partidos aliados de Morena; los eternos líderes sindicales; la pederastia clerical; los infiltrados en las manifestaciones; los políticos que brincan... de un puesto a otro; las bombas de gasolina descalibradas; la contaminación; los chantajistas; los monopolios públicos y privados; la corrupción galopante; el manto protector de la impunidad; las fallas en la impartición de la justicia (y muchos de sus fallos); en fin, los mil naturales conflictos que constituyen la debilidad de la carne, ¿Cómo explicar todo eso? Cosa del diablo son, no cabe duda.

Desde hace diez años he querido averiguar la dirección exacta de aquella capilla para exorcistados, no sea que alguno de mis conocidos lo necesite el día de mañana; pero también, para conocer cuántos exorcismos se practican al día, a la semana o al mes...

Dicen algunos que todos llevamos un demonio dentro, y si no hay modo de hacer alianza con él, o de llegar a una concertación para llevar la fiesta en paz, lo mejor es echarlo fuera.