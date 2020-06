Palabrerío

Como dijera el imaginario popular: otra vez la misma canción. Así le parece a cuando volvemos a escuchar, no sabe cuántas veces ya: quédate en casa, usa cubrebocas, y ahora que la pandemia será superada si todos son responsables de sus actos.

¿Hasta dónde puede hundir al pueblo paisanos su propia ignorancia, que no es su culpa, sino de quienes no se han ocupado en lo mínimo de sacar de la ignorancia al sufrido ciudadano de las clases populares, y a otros tantos que no son tan iletrados?

Las ciencias de la conducta han comprobado que más del noventa por ciento de la población no son conscientes de sus actos, que la mayoría de ellos los hacemos de manera mecánica, y que para adquirir esa conciencia que, cada día cuesta más trabajo tener ante el bombardeo publicitario que sólo busca enajenar al hombre masa para controlarlo para beneficio de los que tiene el poder, es necesario poner en práctica muchas actividades físicas y mentales, entonces pedirle al pueblo y sus conciudadanos que sean responsables de sus actos así nomás por arte de magia, pues está más que cabrón, ya que de por sí es difícil adquirir los cubrebocas necesarios, y todavía peor, el quedarse en casa sin un salario seguro como el de los funcionarios públicos.

Leí una reflexión de la filosofía oriental que dice: “no eres lo que tienes sino lo que compartes”. Me pareció una propuesta con una gran carga de humildad, humanitarismo y moral, ¿entonces por qué los ediles (a excepción del presidente municipal que le está echando todos los kilos al asunto) y los funcionarios de primer nivel del municipio, no comparten una buena parte de su magnífico salario con el pueblo a través de regalarles cubrebocas y despensas bien surtidas (no como las que regalan en campaña)? ¿Será que su humildad, moral y humanitarismo está por los suelos? ¿Serán como la canción que cantaba Pedro Infante que decía: “tú para abajo no sabes mirar”?

En este estado de cosas, dan pena esos hombres y mujeres que al llegar a tener poder político desdeñan al débil, al que tratan como si no fuera el que los llevó con su voto al puesto que ahora tienen, y que es el legítimo dueño del dinero que manejan a través del erario, ¿por qué tanta soberbia e inutilidad?

Desconocedor de la ley orgánica del municipio libre, enemigo del bien popular, atento solamente a su provecho, hostil al saber ideológico, desinteresado por completo de la transparencia en el gasto del erario, irresponsable que lo mide todo a través de sus caprichos y liviandades, ese es el perfil de la mayoría de nuestros políticos de por estas tierras.

Finalmente, una frase contundente de Piotr Kropotkin: Es justicia y no caridad la que necesita el pueblo.

Hasta el martes próximo estimado lector.