Educando con Valores

En la actualidad, la mayoría de las personas no podemos salir de nuestras casa si no es para lo estrictamente necesario, y sin duda, está resultando demasiado complicado cumplir las medidas de sanidad determinadas por las Autoridades, por las implicaciones económicas y laborales, pero también, por las sociales (o antisociales en este caso), que ello tiene. Sin embargo, hay una problemática que se agrava y debe ser atendida: el caso de las mujeres que sufren violencia de género, ya que este encierro obligado, para ellas, es una condena. “Condenadas a vivir con sus maltratadores, las mujeres que sufren violencia de género son las grandes víctimas de esa situación generalizada de confinamiento”, han aportado de forma reiterada especialistas, y es que debemos estar conscientes de que, cuando además hay menores de por medio, la situación es aún más grave, puesto que sus vidas también están en peligro constante.

Está demostrado que en tiempos de confinamiento, los casos de violencia dentro del hogar aumentan. Desafortunadamente, durante esta pandemia muchos países han visto cómo se han disparado los casos de ataques contra mujeres y niños en el ámbito doméstico. En Francia, por ejemplo, en las últimas semanas la intervención policial en casos de violencia doméstica aumentó un 36%, en Colombia la línea 155, que sirve para orientar y asesorar a mujeres víctimas de violencia machista, recibió un 91% más de llamadas que hace un año… nuestro país ha registrado un aumento del 60% en las llamadas de violencia de género y las peticiones de asilo subieron un 30% según la Red Nacional de Refugios. Además, la Fiscalía General de Justicia mexicana reportó un aumento del 7.2% de los detenidos por violencia intrafamiliar. Por ello, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a todos los países que implementen medidas para evitar este repunte de violencia de género, haciendo énfasis en que el hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres, ya que “La violencia de género convierte en las casas donde la mitad de la humanidad está confinada por la pandemia de coronavirus en una trampa donde su vida, integridad física o psicológica puede correr riesgo”. Algo que destacó fue que debían, todos los países, incrementar su capacidad de respuesta ante estos casos de violencia: "Hagan de la prevención de la violencia contra las mujeres una parte clave de su respuesta nacional al Covid-19", pidió Guterres.

Ante esta situación, algunos gobiernos han implementado medidas para hacer frente al aumento de violencia machista durante el confinamiento. En Argentina, por ejemplo, las autoridades hicieron explícitas que cualquier mujer que rompiera la cuarentena para escapar de una agresión para denunciar su situación no sería multada; el Ministerio del Interior de Colombia se limitó a lanzar una campaña a través de Internet para animar a denunciar a las víctimas de violencia machista. En Chile también se reforzaron los canales de atención ya existentes, pero además se coordinó una respuesta con los gremios empresariales para entregar apoyos a las trabajadoras que sufran violencia intrafamiliar. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil han denunciado, de forma enérgica, que este tipo de respuestas no son suficientes y que no responden a la contingencia actual. Por ejemplo, en México, la agrupación mexicana Brujas del mar, lanzó un grupo de apoyo especial para esta contingencia: "No saben cuánto urge que la violencia intrafamiliar se persiga de oficio y no por querella (...) Urgen políticas públicas que protejan a las mujeres", denunciaron en su cuenta de Twitter. Especialistas han determinado que la emergencia por COVID-19 está profundizando y exacerbando las brechas de género y las desigualdades ya existentes, además de incrementar el riesgo de sufrir violencia de millones de mujeres en México.

Como antecedente, una encuesta realizada por el INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) en 2016, reveló que 6 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en algún punto de sus vidas; de este segmento, casi la mitad (43.9%) fueron agredidas por sus esposos o parejas. Por ello, las autoridades gubernamentales deben reforzar todos los mecanismos para atender esta problemática a nivel nacional y municipal, que incluyan desde operación continua de las instituciones de impartición de justicia hasta la financiación adecuada de los refugios para mujeres víctimas de abuso. Y todo esto, desafortunadamente, reafirma que la normalización de la violencia contra las mujeres, -así como de otras desigualdades basadas en género-, es un fenómeno persistente. Si deseamos visibilizar y atender esta problemática en el marco una pandemia –cuya escala y alcances no tienen precedentes en la historia reciente-, es imperativo tomar medidas óptimas y estratégicas, de inmediato. Para ello, se han emitido, -por especialistas-, diversas recomendaciones, entre las que se encuentran: a) Que los centros de atención a víctimas, así como los números de emergencia, garanticen su operación continua y respuesta rápida y efectiva para mujeres que sufren de violencia doméstica. Wendy Figueroa, Directora de la Red Nacional de Refugios, ha sugerido que la línea de 911 debe estar directamente vinculada y contar con geolocalización, con el fin de que en el momento en el que una persona denuncia una situación de violencia, las autoridades puedan acceder a la ubicación exacta, evitando que se pierda tiempo en los procesos de respuesta, además, las campañas de comunicación deben estar destinadas a que aún en periodos de confinamiento con el agresor, las víctimas sepan que existen opciones para pedir ayuda; b) Es necesario transitar de un modelo homologado de atención que se centre en la protección y seguridad de quienes están riesgo, a fin de evitar a toda costa replicar lo que conocemos como la “ruta de la (in)justicia”, en la cual las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores recorren en promedio 5 instituciones antes de encontrar los servicios integrales, lo que está ampliamente documentado; c) Los recursos deben destinarse de forma adecuada a las mujeres en riesgo: mujeres indígenas, mujeres mayores que viven solas, madres solteras, mujeres con enfermedades que las incapacitan laboralmente, mujeres con bajos ingresos y sin seguro médico, etc., que son las más vulnerables en esta doble contingencia; y, d) Se debe contar con datos desagregados por género, lo que representaría un elemento invaluable para la correcta focalización de programas de asistencia económica, social y de salud destinados a combatir la crisis generada por COVID-19.

En nuestro país, es imperativa la acción decidida de las autoridades: en la medida que la estrategia del gobierno para el combate al COVID-19 incorpore una perspectiva de género, y las regulaciones sean (o no) implementadas, afectará la vida de millones de mujeres y niñas e, indudablemente, generará efectos también a mediano y largo plazo.

Por último, es pertinente citar que, más allá del esfuerzo gubernamental y a iniciativas como “No estás sola, seguimos contigo” y #ContingenciaSinViolencia, el papel de las organizaciones civiles ha sido y será determinante, lo que sirve de reconocimiento y aliciente para quienes se han sumado con determinación a la lucha en contra de la violencia de género. Lo que nunca estará de más, y siempre hará falta, es que cada uno, cada una, participemos de forma solidaria, responsable y congruente, erradicando de nuestras vidas la violencia, los prejuicios, cualquier tipo de discriminación, además de denunciar cualquier tipo de abuso, y buscar ayuda cuando así sea necesario.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]