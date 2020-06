Aunque el presidente de México, allá en su realidad y con sus propios datos – y a contracorriente de las autoridades federales de Salud y de los estados que tratan de controlar la pandemia del coronavirus– convoca a los ciudadanos que superen sus miedos y salgan del confinamiento, en Guerrero no se reactivarán las actividades el próximo lunes.

Tampoco se abrirán las playas ni las actividades turísticas.

Esta es una indicación del gobierno del estado, por el alto contagio de este virus en Guerrero y más en Acapulco.

Tulio Pérez Calvo, secretario de Finanzas recordó que el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, dijo que la próxima semana estaremos en el pico de la pandemia y por lo tanto, con el gobierno estatal coincidieron en que no hay condiciones para que se reactiven las actividades turísticas en Guerrero y en otros estados del país el día 15.

Esta pandemia se ha convertido en un dolor de cabeza para este subsecretario, pero no para el presidente de México, que actúa contrario a las indicaciones de la secretaría de Salud y de los especialistas, quizá por el desprecio que tiene por los médicos, quienes seguramente entiende que no saben más que los integrante de ese pueblo sabio las técnicas de intubaciones y manejo de enfermos Covid-19.

Para quienes sí enfrentan la cruel realidad, el número de contagios sigue creciendo y las demandas de hospitalizaciones en México.

Pérez Calvo señaló que “estamos en semáforo rojo”, por lo que en conjunto con otros estados acordaron que las zonas turísticas no se abrirán el día 15.

Abrir las zonas turísticas depende de que cambie el color de semáforo, y ahora está en rojo, y a su vez de que baje la movilidad de la gente para evitar contagios, por lo que pide que la población se quede en casa unos días más para poder bajar la curva epidemiológica para poder reactivar el turismo, dijo el secretario de Finanzas.

En la misma sintonía trabaja la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, quien también ha determinado que no es el momento de reiniciar actividades en Acapulco.

Estamos en una etapa de alta transmisión del virus que causa el Covid-19 y es urgente frenar al máximo la movilidad comunitaria en el espacio público, advirtió la presidenta del puerto.

Por lo tanto, ha instruido a sus trabajadores a no bajar la guardia en los trabajos de prevención, limpieza y desinfección, con el objetivo de contener la propagación del nuevo Coronavirus y reiniciar actividades productivas lo antes posible.

Y la preocupación es real, porque Acapulco concentra el 64 por ciento de casos positivos en el estado, con mil 914 casos, y aunque no se ha llegado a la saturación de camas Covid en el puerto, las acciones se han reforzado mediante operativos para disuadir a quienes inconscientemente realizan actividades recreativas sin medir las consecuencias.

“Debemos reducir al máximo la movilidad para evitar mayor número de personas contagiadas, es necesaria la contribución de la gente, hacerles entender que deben permanecer en confinamiento voluntario.

Y quienes por necesidad salen de sus casas, que apliquen la sana distancia en el espacio público y lugares cerrados, protegidos con cubrebocas y caretas”, agregó la alcaldesa.

Adela Román indicó que mientras Acapulco continúe en rojo, permanecerá vigente el programa de control vehicular sanitario Hoy No Circula; cuando el semáforo epidemiológico cambie a amarillo se reiniciarán algunas actividades gradualmente, pero ahora no hay condiciones, remarcó, “seguimos como en el primer día que se decretó la fase 3 de la emergencia sanitaria”.

GOBIERNO DE CHILPANCINGO COMBATE violencia contra mujeres durante confinamiento.

Datos preocupantes los que aporta la directora de Atención a la Mujer en el municipio, María Alejandra Leyva Miranda, quien ha informado que durante el confinamiento por el COVID-19, en Chilpancingo, la violencia doméstica contra las mujeres ha aumentado alarmantemente, lo que ha disparado las llamadas de emergencia.

Leyva Miranda comunicó que desde la Dirección se está trabajando para que las mujeres que están viviendo cualquier tipo de violencia, puedan ser atendidas, por lo que han activado la línea telefónica: 747 117 35 18, las 24 horas del día y con atención vía Whatsapp, o llamando al 911, donde se brinda asesoría jurídica y psicológica sin costo.

Es decir, esta dirección no descansa sabiendo que las agresiones a las mujeres pueden sobrevenir en cualquier momento del día o noche, pues el confinamiento ha tenido diversas repercusiones en la vida diaria de los chilpancingueños y una de ellas son las agresiones violentas.

Leyva Miranda señaló que desde su llegada al área, ha atendido 35 casos de mujeres entre los 30 y 50 años, que aseguran nunca antes haber pasado por esta situación.

"Para muchas mujeres quedarse en confinamiento pone en riesgo su vida y la de sus hijas e hijos, muestra de ello, es que las llamadas de auxilio en la dirección han aumentado por casos que reflejan vivir violencia por parte de sus esposos o parejas", dijo la directora.

Explicó que una de las razones por las que la violencia doméstica ha aumentado es porque las víctimas se encuentran con sus agresores con oportunidades muy limitadas de salir en busca de ayuda.

Por lo que hizo un llamado a todas las mujeres del municipio que necesiten ayuda a no quedarse calladas y alzar la voz y les recordó que si no denuncian, no existe.