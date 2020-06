Piden a alcalde flexibilidad en medidas sanitarias en mercado

Iguala, Guerrero, Junio 10.- Un grupo de comerciantes del Mercado Municipal “Adrián Castrejón” solicitó al presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, “flexibilidad” en las restricciones para ingresar a dicho centro comercial por las afectaciones que causan a los comerciantes y a los usuarios que adquieren productos de la canasta básica.

Luego de que se registraran serias complicaciones por la programación organizacional que hizo la actual administración, en la que determinó que los días lunes, miércoles, viernes y domingo, ingresen solo mujeres y los martes, jueves y sábado, ingresen los hombres a realizar las compras de alimentos.

Los locatarios del mercado a través de Jorge Ortega Hernández, dijeron que las medidas sanitarias restringidas para reducir los contagios del virus son muy buenas, pero también debe haber flexibilidad para el ingreso al mercado y que el requisito sea el cubrebocas, la mascarilla o lentes, y no presentar síntomas de fiebre, ni tos.

“Las restricciones afectan al comercio y a los usuarios. Tenemos pocas ventas y eso se debe a que no hay acceso para toda la gente. Y debe haber flexibilidad, porque hay madres solteras y hombres solteros, que no todos los días pueden salir de sus trabajos. Imagínate un albañil que le diga al maestro, me permite hoy me toca mandado. O la madre soltera que trabaje toda la semana y el domingo lo utilice para hacer sus labores domésticas”.

“Sabemos que hay riesgo por las aglomeraciones, pero la autoridad tiene filtros de sanitización y chequeos de temperatura. Y bajo ese argumento, que a la persona se le permita hacer sus compras con el solo hecho de que lleve cubrebocas, su gel antibacterial y vaya sano”.

Finalmente dijo que la autoridad debe reconsiderar su planteamiento, porque esta medida solo la hace en el mercado, más no en los centros comerciales, donde prevalecen las aglomeraciones, sin que se les diga nada, cuando debería actuar con la misma rigidez sanitaria.