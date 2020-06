Palabrerío

Desde que el director de la oficina donde trabajaba comenzó a dar indicios de que no tardaría mucho en iniciar alguna estrategia de acoso, comenzó a experimentar una fragilidad continua al sentirse observada de manera morbosa. Esmeralda era una secretaria eficiente, puntual y nunca había tenido alguna falta laboral, vestía de manera discreta, su trato con sus compañeros de trabajo era el estrictamente necesario si dar oportunidad a que se tomaran confianzas con ella. Con el director de la oficina el trato era mínimo porque la función de él y la de ella no requería de mayor interrelación, era medianamente atractiva pero nada fuera de lo común, por tales motivos creía que no merecía lo que estaba a punto de padecer. La confirmación de su desgracia la tuvo cuando el director le dijo que fuera a su oficina con su libreta de apuntes, le indicó que se sentara en un pequeño sillón que estaba en un costado del despacho y él se sentó en una silla frente a ella como a un metro de distancia, le explicó que necesitaba un oficio para un trámite de suma importancia y que la había seleccionado porque era la mejor secretaria del piso, situación que le pareció extraña a Esmeralda, pues había personal de más antigüedad y eficiencia que ella, los minutos que estuvo en ese lugar se le hicieron interminables, pues el director la mayor parte de ese tiempo se la pasó observando descaradamente sus piernas. A la semana siguiente el acoso se acentuó, los halagos a su trabajo se hicieron frecuentes, y los llamados para estar en su oficina por cualquier motivo y sin importancia se dieron a diario, los comentarios comenzaron a circular de manera subterránea, alguien se acercó ella y a través de una especie de complicidad malvada, le dijo que se rumoraba que ella era la amante del director, Esmeralda sólo dijo: esa es una estupidez, y volvió a concentrarse en su trabajo. La oscuridad circundante de ese acoso velado, se aproximó patéticamente hacia ella cuando recibió un ramo de flores en la oficina, con una tarjeta que decía: “Tu admirador secreto”. Primero sintió coraje, pero poco a poco eso se fue transformando en temor, porque el siguiente paso sería hacerle una proposición de manera directa y el rechazo le costaría el trabajo, y como no había muchas oportunidades laborales en la ciudad, avizoraba una posible crisis económica en su familia, ya que ella mantenía a su mamá y a una hermana menor. El día trágico llegó, la secretaria del conmutador le indicó que tenía una llamada, se quedó anonadada cuando escuchó una voz susurrante que le indicaba que tenía que estar en determinado bar pocos minutos después de la salida si quería conservar su empleo. Sintió un escalofrío que le subió por las piernas con un estremecimiento que la acongojó primero, pero después se transformó en rabia, fue a su escritorio, agarró el abre cartas y se dirigió con paso firme a la oficina del director, entró y se acomodó tan rápido a un costado de su jefe que no le dio tiempo ni siquiera de decir palabra alguna, le puso el abre cartas en la garganta y le dijo: “si pierdo mi trabajo o me sigues acosando te va a llevar la chingada, yo saldré de la cárcel en algunos años, pero tú le vas a dejar tu casa y tu mujer a otro cabrón”. Con la misma seguridad que entró salió de la oficina de su jefe, fue a su escritorio, agarró sus cosas y se tomó la tarde libre.

