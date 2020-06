Oferta y reto de Ricardo Monreal

Desde Palenque el domingo 31 de mayo, antes de emprender el viaje a Cancún para reanudar sus giras de trabajo, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los ciudadanos que, el fin de semana, realizaron movilizaciones en algunas ciudades para exigirle renuncie a la Presidencia. En video transmitido respondió lacónicamente: “No coman ansias. Yo mismo establecí las reglas. Si en la consulta de 2022 la gente dice que renuncie el Presidente, nos vamos; (pero) si dice que continúe el Presidente, termino hasta el 2024, porque soy demócrata y no partidario de la reelección”.

Sin alusiones personales, pero con la certeza del que sabe quiénes son los promotores y los motivos que tienen, abundó: “Con todo respeto, son muy corruptos; no quieren perder sus privilegios, son muy individualistas; no les importa el otro, el prójimo”. La prisa y desesperación de sus adversarios la cuestionó y puso en perspectiva: “Vienen el año próximo las elecciones para renovar el Congreso. Ahí la gente va a votar si quiere que regresen el conservadurismo, la corrupción y los privilegios. El pueblo es libre y voy a respetar siempre el mandato popular”. “Un gobierno sin respaldo ni apoyo de la gente es como una hoja seca. Debemos tener siempre autoridad moral, para tener autoridad política. A la fuerza no. No soy un ambicioso vulgar”. Después de formular esta respuesta a los que tuvieron la intención de incomodarlo generando la idea de que anda dando banderazos para iniciar obras habiendo perdido apoyo social, nada hizo desmerecer ni fue tema de conversación en la serie de actos en los estados del sureste.

Quien hiciera una somera revisión al casillero de adversarios del presidente, encontraría un listado de personajes. Viejos y pre viejos. A cuál más con ideología opuesta o con intereses económicos y políticos cimentados, no en la cultura del esfuerzo, sino en las perversidades y deformaciones de gobiernos anteriores. Hoy, en cambio, con AMLO y su proyecto de la 4T, sienten que sus intereses están siendo atropellados. Incluso, ellos mismos no tienen como antes canonjías o derecho de picaporte a oficinas de cualquier secretario de Estado. Concesiones obtenidas a veces con chantajes y presiones. Ahora ni así. Por eso la desesperación, los reclamos airados, los desafíos, las amenazas.

En la lista, cualquier observador identificaría nombres de políticos, empresarios, comunicadores, ex funcionarios con desempeño actual de legisladores, expresidentes, incluso activistas sociales que, por sus declaraciones y protagonismo mediático, resultan inconfundibles. Entre ellos: Felipe Calderón, Vicente Fox, Fernández de Cevallos (después de que un presidente municipal del PAN lo evidenció por no querer pagar el predial está como en cuarentena), José Narro, Javier Lozano, Enrique Ochoa, Gustavo de Hoyos (COPARMEX), Martín Bringas (grupo Soriana), López Dóriga, Loret de Mola, Pedro Ferriz, Ricardo Alemán, Claudio X. González (hijo), etcétera. Por supuesto, son de llamar la atención los partidos de oposición cuyos gobernadores han constituido un Frente planteando que se revise el Pacto Fiscal Federal; pacto que en las revisiones del 2008 y 2013, algunos de ellos aprobaron siendo diputados o senadores.

A estos y al conjunto de ciudadanos inconformes con los cambios que está impulsando el gobierno federal, que salieron a manifestarse clamando la renuncia de AMLO, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, les está haciendo una oferta excelente: “si lo desean se pueden hacer los cambios constitucionales para adelantar la Revocación de Mandato al 2021, a fin de que se realice junto con las elecciones para renovar a la Cámara de Diputados”. “La mayoría de legisladores respaldaría que no se fuera al 2022, que se aprovecharan las urnas del 2021 y ahí mismo todo: Revocación de Mandato, elección de diputados, 15 gobernadores y casi cuatro mil puestos de elección popular, pero eso depende de que se logren por consensos”. Por cierto, fue la propuesta original de AMLO, sin embargo, PRI, PAN, PRD y MC, la rechazaron; por eso quedó para el 2022.

Agregó Monreal: “Nosotros, de buena fe, estaríamos dispuestos a modificar esa parte del transitorio de la Constitución y poderlo establecer para el mismo día. Si hay seguridad de que van a ganar (la mayoría) de la Cámara de Diputados, mucho mejor ganarían la Revocación de Mandato para que el Presidente de la República concluyera su encargo. Él, les aseguro, lo va a respetar, con el dolor de su corazón”. Claro, Obrador, ha reiterado que, el día que el pueblo no lo quiera, “ese día voy a llorar, y me voy a retirar”.

No es cualquier oferta la que se atrevió hacer Monreal y el reto tampoco es menor. Tienen la palabra los urgidos de que el presidente se vaya. ¿Cuántos son? Algunos medios hablaron de protestas en 70 ciudades, con escasa presencia; pero no importa cuántos sean o hayan sido. Lo importante es que la decisión en el 2021 sea pacífica; que hablen los votos en las urnas. Si la mayoría decide que el presidente se vaya, que así sea. Pero si una gran mayoría decide que continúe y siga impulsando sus programas, que también ellos, los adversarios, entiendan la nueva realidad política y se ajusten a los cambios. La confrontación no es la solución.