Educando con Valores

El actual contexto obligó a modificar hábitos e instaló nuevos desafíos en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, y el ámbito educativo no es la excepción, ya que se tuvo que repensar y replantar su esencia presencial, arraigada durante más de 200 años. Desde un principio, se plantearon objetivos claros, entre los que se encuentran: garantizar –con mucho esfuerzo de directivos, docentes, alumnos/as y familia–, la continuidad del ciclo escolar, sortear –en algunos casos con mayor éxito que en otros–, las desigualdades socioeconómicas de las y los estudiantes que hoy intentan seguir adelante con el aprendizaje desde sus hogares y descubrir e implementar nuevas formas y modelos educativos que no sean meramente circunstanciales, sino una oportunidad para seguir profundizando y desarrollándolos, aún más allá de esta emergencia sanitaria. A pesar de la resistencia de algunos/as docentes al uso de las nuevas tecnologías en las aulas, han tenido que enfocar el final del ciclo escolar de forma virtual. Plataformas y aplicaciones, como Collaborate, Zoom, Jitsi, Google Meet, Hanghouts, Skype, se han colocado como una constante en el día a día de las actividades escolares. Sin duda, ante la opción de dar por perdido el curso, directivos, docentes y alumnado han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a las diferentes plataformas educativas, con la finalidad de contactarse, hacerse presentes en la virtualidad, e implementar el proceso enseñanza – aprendizaje de la mejor manera posible.

Dicho proceso ha sido muy complejo, porque la formación previa era escasa y la manera de interactuar alumno/a-docente no es la misma. Está por demás demostrado que las clases online requieren de adaptaciones, apoyos, y formas de utilizar el entorno virtual de manera clara y concisa. Por ello, el tiempo de preparación de las clases y ejercicios en virtual se ha duplicado, e incluso triplicado. Es en este contexto, que se plantea y cobra protagonismo el debate sobre la evaluación lejos del aula. De inicio, se tiene claro que no evaluar, es no reconocer ni valorar el trabajo de tantos docentes y alumnos/as durante estos casi dos meses de clases a distancia, pero evaluar como si todo hubiera sido normal, no será posible, y tampoco parece lo más sensato. De antemano, la evaluación del proceso de aprendizaje siempre ha sido un proceso complejo, sobre todo, porque tiene una influencia muy relevante en la calidad del proceso. Según lo aportado por Muldoon, “si no evaluamos correctamente, el aprendizaje no será de calidad y habremos perdido mucho tiempo y recursos para no conseguir el objetivo principal de dicho aprendizaje”. Por lo anterior, -y con base a lo aportado por especialistas-, resulta pertinente evaluar flexibilizando ciertos plazos, modalidades y niveles de exigencias para la motivación a futuro, tanto de docentes, como de estudiantes. El Ministro de Educación en Argentina, Nicolás Trotta, aportó algo muy importante: "Más que una evaluación de acreditación de saberes, la evaluación comprende ahora la situación socioeducativa de la familia, porque no depende del niño lo que pueda aprender a la distancia. Tenemos que ver cómo el alumno fue trabajando con el docente, cómo se generó el vínculo y esto será valorado y tenido en cuenta a la hora de evaluar”.

Para Victoria Zorroaquin. ex titular del Programa De Formación Docente Continua Bonaerense y Directora de la ONG Educere, que trabaja con escuelas rurales, "hay que diferenciar la evaluación de la calificación, hoy el docente necesita primero autoevaluarse y ver cómo está impactando lo que enseña en sus alumnos". Y es que los contextos varían de manera notable, pues así como hay casos de docentes que tiene el 80% de su alumnado conectado, otros/as el 10% y otros ningún alumno/a conectado/a, entonces la forma de evaluación deberá ser congruente a dichas condiciones desiguales. Es necesario apelar a una evaluación formativa, en vez de ponerles una nota, pensar en qué oportunidades tuvo cada alumno/a para aprender, que evidencias se tiene para consolidar los aprendizajes. Cada docente dispone de una variedad de instrumentos para evaluar lejos del aula. Por citar alguna opción, entre las propuestas concretas se encuentran, en aquellos casos que sean factibles, la recopilación de las diversas tareas y actividades que las y los alumnos fueron realizando en este tiempo, a través del recurso didáctico denominado portafolio de evidencias. Se trata de un instrumento que permite organizar y documentar el proceso de aprendizaje y dominio de los contenidos esperados. Incluye los trabajos de las y los estudiantes vinculados a las expectativas de aprendizaje planteadas y la reflexión sobre sus progresos. Dado que permite evidenciar procesos y logros de un periodo de tiempo dado, puede ser un instrumento pertinente para registrar el trabajo de cada estudiante en formato digital o papel, en el contexto de suspensión de clases presenciales. De este modo, cada docente encontrará elementos para evaluar a su alumnado, e incluso calificarlo, sea cuantitativa o cualitativamente.

Lograr que el alumnado y sus familias valoren las clases online y el esfuerzo diario de cada docente, -a pesar de las dificultades técnicas, la falta de recursos y de formación-, ya es un avance importante. Si, además, ponemos nuestra creatividad y nuestro empeño al servicio de una evaluación justa e integra, quizás también habremos conseguido dar un paso más hacia para conseguir el mejor aprendizaje posible del alumnado. Ahora bien, se debe tener claro que, de darse las condiciones para poder asistir a las escuelas, el comienzo del Ciclo Escolar 2021, tendrá que contemplar una etapa de diagnóstico y repaso mayor que lo habitual, ya que escenarios como éstos siempre dejan algo en el camino que es necesario recuperar en algún momento. Por último, diversos especialistas han propuesto que, si los aprendizajes en algún/os caso (s) no estén logrados, teniendo en cuenta este contexto atípico, se debería considerar la categoría que ya existe dentro del sistema, y que se denomina “en proceso”, sobre todo en educación básica.

En nuestra situación actual, es necesario reconocer la transparente, incansable y comprometida labor de directivos/as, docentes, alumnado y familias, para sostener la continuidad educativa en sus diversos niveles: académico, social, cultural y socio afectivo. A partir de este novedoso y complejo escenario, aportando nuestro profesionalismo, además de márgenes amplios de paciencia y comprensión, apreciaremos lo mucho que podemos enriquecernos como profesionistas y seres humanos.