Incumplen empresas reglas de seguridad sanitaria: IMSS

Ciudad de México, Junio 6.- Al menos entre 4 y 7 por ciento de 5 mil empresas verificadas hasta la fecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no han cumplido con los lineamientos de seguridad sanitaria, por lo que ya fueron denunciadas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y serán sancionadas, informó Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al participar en el ciclo de teleconferencias Aprendiendo a vivir con el coronavirus: la gestión a la nueva normalidad, organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló que "estamos preocupados porque en las industrias esenciales siguen con cadenas muy importantes de transmisión y están surgiendo miles de casos", lo anterior, indicó, luego de analizar el número de incapacidades generadas en fechas recientes.



Estudiamos, explicó, la cifra de solicitudes de cobertura por ausencia laboral por enfermedad en la industria esencial. "Teníamos la hipótesis de que iban a disminuir al aplicar los protocolos de seguridad, pero aumentaron y siguen contribuyendo con la epidemia".



Crece la cifra de incapacidades



También mencionó el caso de los espacios de trabajo no esenciales, los cuales "deberían haber estado sin generar incapacidades porque los trabajadores no se reunieron; no obstante, también creció la cifra de reportes de ausencia laboral por enfermedad, lo que quiere decir es que no hay un cumplimiento ni una conciencia de evitar contagios".



Destacó que "si logramos interrumpir la transmisión del virus en los espacios laborales, estaríamos quitando cadenas de contagio extraordinariamente amplias".



Hernández Ávila destacó que los científicos e investigadores deben colaborar más con datos que permitan la toma de decisiones, como evaluar las barreras para el espacio físico que se deben aplicar en las empresas; el uso de tapetes para la desinfección de calzado, los mecanismos de protección personal y los filtros sanitarios.

En tanto, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director general adjunto del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, llamó a romper la "discusión estéril" sobre hacer o no más pruebas de detección, pues destacó que es necesario generar otros indicadores tales como considerar las experiencias internacionales que han optado por estrategias más colectivas que permitan conocer la magnitud de laepidemia, como el estudio sobre la carga viral en aguas residuales realizado en Holanda. El especialista exhortó a la comunidad científica no sólo a aportar resultados y datos, sino a emplear la "imaginación para la solución de problemas", principalmente en un país con enormes desigualdades sociales.