Aperturan área para recuperación de pacientes Covid-19 y de no Covid-19 en CRIT Teletón Acapulco

Acapulco, Gro., Junio 6.- El gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo, dieron apertura al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Acapulco equipado con 73 camas como área de recuperación de pacientes Covid-19, así como pacientes no Covid-19 con el propósito de disminuir la ocupación en los hospitales de Acapulco.

"Agradezco mucho a Teletón, al CRIT por toda la disposición que han tenido para lograr esto, en donde mi esposa como Presidenta del DIF ha establecido un trabajo, una labor importante y ahora la Secretaría de Salud con el doctor Carlos de la Peña, con los directores de los hospitales de la Jurisdicción de Acapulco, vamos a colaborar armando personal que pueda ayudar en estas instalaciones", dijo Astudillo Flores.

El Ejecutivo estatal dijo que este acondicionamiento tiene el propósito de contar con espacios para ayudar en la atención médica de pacientes Covid-19, que estén en una etapa de recuperación y también para pacientes hospitalizados con enfermedades ajenas al coronavirus en dos espacios separados y amplios con un total de 73 camas.

"El CRIT en este momento no funciona y como tal se ha establecido un reacomodo para atender a pacientes normales como si fuera en un hospital para traer pacientes y que los hospitales tengan espacio para el tema Covid-19. Entonces estos dos espacios, uno para pacientes no Covid-19 y otro espacio de recuperación Covid-19 y ayudarles a los hospitales para que no se saturen, es una muy buena opción", puntualizó el gobernador.

Acompañado por el director general del CRIT-Teletón Guerrero, Paulo César Mercado Luna; el director Médico del CRIT Teletón Acapulco, Ulises Hernández Romo de Vivar, así como la enlace del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, Rocío Bárcena Molina, el gobernador Astudillo y su esposa Mercedes Calvo, junto con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, recorrieron las dos áreas donde están instaladas las 73 camas para pacientes Covid-19 y no Covid.

Héctor Astudillo y su esposa Mercedes Calvo, agradecieron la donación de mil 500 bolsas de cal hidratada de alta pureza eficaz para la limpieza, desinfección, sanitización y esterilización de la empresa Calidra que será distribuida en los mercados de Acapulco, un producto seguro que no afecta la salud de los seres humanos.

El gobernador reconoció el apoyo de quienes se han sumado a través de donativos de diversos insumos frente a la pandemia del coronavirus en Guerrero, así como el apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de su enlace, Rocío Bárcena Molina.