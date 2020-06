Frank en su tinta...

AUNQUE parece chiste, ocurrió este jueves en Palenque (Chiapas), donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia de prensa mañanera. AMLO afirmó que “no mentir, no traicionar y no robar ayudan a evitar el Covid-19”. Los compañeros periodistas le preguntaron cómo se cuida el presidente del Coronavirus y él contestó que una buena alimentación es clave para la prevención, pero llamó la atención lo que dijo al final de su respuesta: “Comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”. Lo de la conciencia tranquila puede ser, ya que el organismo responde de diferente manera ante el virus. Mucho depende de cómo esté el organismo física y emocionalmente para enfrentar cualquier enfermedad (estudios científicos han confirmado que a veces mata más el miedo que la enfermedad). Sin embargo, hay que prepararse para una reducción importante de políticos (de todos los partidos, incluyendo a Morena), porque la gran mayoría roba, miente y traiciona (y en Guerrero hasta se podrán reelegir sin dejar el cargo)……. EN EFECTO, El pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, lo que les permite a diputados, alcaldes, síndicos y regidores buscar la reelección sin pedir licencia al cargo. El argumento, con muchos tecnicismos, fue el siguiente: “La figura de la reelección supone continuidad en el desempeño del cargo, por lo que la permanencia en el cargo no implica en automático una inobservancia de las reglas aplicables que resulten inequidad en la contienda. De esta manera el órgano Jurisdiccional Electoral Federal sostuvo que la exigencia de la separación del cargo era inconstitucional”. La reforma establece que los diputados y ediles que se quieran reelegir sólo no podrán hacer campaña en su horario de labores. El PAN calificó la reforma de inmoral y el PRD afirmó que quienes pretendan reelegirse en los comicios del 2021 tendrán que cumplir más reglas y someterse a candados de fiscalización, a diferencia de los candidatos sin cargo, quienes solo deberán apegarse a la normatividad electoral……. OTRO golpe al PRD nacional. El Senado disolvió los grupos parlamentarios del PRD y Encuentro Social en esa cámara, debido a que no cuentan con los cinco integrantes que por reglamento debe tener cada bancada. De hecho, el grupo parlamentario perredista se mantuvo con sólo tres integrantes desde septiembre del año pasado, pero aun así la Junta de Coordinación Política permitió que continuara, por lo que logró obtener en 2019 recursos presupuestales por más de 21 millones de pesos y otros beneficios, entre ellos presidir una comisión de trabajo. A 31 años de su fundación, el PRD vive una prolongada agonía a nivel nacional. Lo contrario sucede en Guerrero, donde el partido del Sol Azteca todavía tiene fuerza, sobre todo en Teloloapan, Tixtla, Iguala, Chilpancingo y la Montaña. En esos lugares líderes amarillos se niegan a morir políticamente…….. SIMPLE dato: Este año los casos de violencia familiar han aumentado 10 por ciento en el país, mientras que por motivos diferentes se han elevado 27 por ciento. Además, hay una mínima disminución en el porcentaje de feminicidios (2.1 en los primeros cuatro meses, comparado con 2019)……. PUNTO.