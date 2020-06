Averígüelo Vargas

El presidente AMLO estuvo en Yucatán para inician los trabajos del Tren Maya, uno de sus proyectos estelares, aunque decidió hacerlo en el momento en que la epidemia del Covid-19 se encuentra en su punto más alto, lo que resulta riesgoso porque facilita que los contagios se aceleren y que dañe a muchas personas más, muchas de ellas integrantes de los grupos indígenas de la península.

Pero advierte que si se presenta ese rebrote de contagios habrá de rectificar su decisión de seguir con seguirlas en el peor momento posible, peor está esperando que haya un número considerable de contagios y por lo mismo de muertes, para frenar su afán de continuar en una campaña personal, en lugar de actuar como un gobernante que responsablemente evita propiciar espacios en los que se presente el ambiente para facilitar los contagios de una enfermedad que puede ser mortal.

Afirmó que si surgen los problemas por contagios y las consecuencias resultantes, se le volvería a pedir a la gente que se mantenga en su casa, pero para llegar a esa situación que plantea ya se habrán dado muchos contagios, como para recular en sus salidas, pero con la pérdida de vidas, que no debieron ser expuestas, sólo por el afán de mantenerse en las calles y las plazas públicas, que es el lugar donde parece estar más contento, por ese hábito de mantenerse en campaña permanente, en lugar de tomar acciones de gobierno.

POR LA MALA MANERA DE ABORDAR EL TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA ha recibido muchas críticas de los ex secretarios de Salud de gobiernos anteriores, como Julio Frenk Mora, creador del Seguro Popular, quien consideró necesario hacer más pruebas para conocer la verdadera situación del problema de salud, porque ahora se actúa con los ojos cerrados y eso puede precipitar un contagio de grandes proporciones.

Otro ex titular de la SSA, Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón, advirtió que el regreso a la normalidad se está planteando de manera muy anticipada, ya que no hay condiciones óptimas para hacerlo.

También José Narro, secretario de Salud con Peña Nieto, advirtió que las cifras que se manejan de contagios y defunciones no parecer coincidir con la realidad, sino que todo indica que se está ocultando mucha información, ya que al parecer hay cuando menos 43 mil casos más de contagio que no se están incluyendo en la estadística oficial.

NO EXISTE SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS AFIRMACIONES PRESIDENCIALES. —Por esos datos incompletos y por muchas afirmaciones presidenciales que no corresponden con la realidad, se ha hecho una recopilación de datos con los que se afirma que mucha de esa información que se vierte en público no tiene sustento documental en los archivos oficiales.

Esa versión la maneja la ONG civil “Causa Común”, que ha buscado el sustento documental de las afirmaciones de AMLO en las mañaneras y otros eventos públicos que encabeza.

Plantea que el 77 por ciento de las afirmaciones de AMLO no encuentran sustento en documentos oficiales que permitían verificar lo que afirma y ofrece públicamente.

Más de la mitad de las respuestas relativas a declaraciones en las mañaneras fueron inexistentes, incompetentes o en reserva, lo que lleva a la conclusión de que el 52 por ciento no registra información sobre las declaraciones emitidas por AMLO.

Está claro que el nivel de credibilidad de AMLO se encuentra muy castigado, por el hecho de que no hay manera de comprobar que sus afirmaciones se corresponden con la realidad.

ES MUY IMPORTANTE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PERO LA SALUD DE LA GENTE ES PRIMERO: HAF. —Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se reunieron con funcionarios federales para analizar la situación que plantea la emergencia sanitaria del Covid-19, que además de la enfermedad y muerte de muchos miles de personas en el país, plantea una emergencia económica de grandes proporciones, que habrá de generar un problema que puede dañar a la gente en proporción igual o peor que el de la salud.

Se busca activar y fortalecer un proceso de reactivación económica de acuerdo a las condiciones de cada entidad, que en el caso de Guerrero, debe verse que un estado pobre, con una fuerte limitación de recursos, pero con la ventaja de que al ser el turismo su principal fuente de ingresos y esa situación permite que la llegada de grupos de turistas permita obtener recursos frescos en un plazo más breve.

El mandatario guerrerense planteó que además de un nuevo y mayor esfuerzo por reducir los contagios, es urgente reiniciar las actividades necesarias, pero advirtió que “la reactivación económica es muy importante, pero la salud de las y los guerrerenses lo es más”.

En el estado se ha hecho un esfuerzo permanente para buscar que la gente evite el contagio permaneciendo en sus casas, pero dado que muchas familias dependen del ingreso diario para cubrir sus necesidades básicas hace que no puedan permanecer aislados en sus domicilios, sino que se ven obligadas a salir a la calle en busca del sustento diario y eso facilita los contagios, por lo cual resulta muy complicado lograr que haya un nivel suficiente de inmovilidad social por las causas señaladas.

Sin embargo, Guerrero tiene una amplia clase burocrática, y esa dependencia de las oficinas de gobierno, permite que miles de familias dependan del pago de sus salarios por parte del sector oficial y eso facilita que cumplan con las indicaciones de mantenerse en casa y no salir para evitar que la epidemia siga regándose en el estado.