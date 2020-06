Palabrerío

Otra de las causas aparte de la ignorancia propiciada en el pueblo por la alta burocracia política, que dispararon los contagios de coronavirus en nuestro país, estado y municipio, es la falta de responsabilidad de los gobernantes y de la crema y nata de los partidos políticos. Si hubiera habido responsabilidad de la clase en el poder, la pandemia del coronavirus probablemente hubiera sido de consecuencias mínimas.

Al igual que en las precampañas y campañas que van casa por casa repartiendo los folletos publicitarios de los candidatos, debieron de haber repartido folletos con la información sobre las consecuencias de contraer el coronavirus y las acciones necesarias para evitar el contagio. Con la leyenda final de que su líder político les pedía que siguieran al pie de la letra lo que decía el folleto.

Todos los días podíamos oír por los diferentes medios de información a políticos y voceros oficiales, que si salía la gente a la calle lo hicieran con cubrebocas, el problema fue que la mayoría del pueblo no sabía dónde vendían los cubrebocas, ni cómo usarlos en el sentido de que, si se podían reutilizar, si tendrían que lavarlos para poder hacerlo, o tenían que desecharlos de inmediato, además que el grueso de la población no tenía dinero para adquirirlos, o compraban el cubrebocas o compraban sus tortillas para acompañar a los frijoles de la comida. Aquí se hacía necesario otra campaña casa por casa regalando cubrebocas con la información de cómo utilizarse.

Y qué decir del reparto de despensas, porque es fácil decir quédate en casa cuando se tiene un abultado sueldo asegurado aún y cuando no se trabaje, mientras que la inmensa mayoría del pueblo van al día con sus ingresos para sostener a sus familias, aquí era necesario repartir despensas a los pobres y a los más pobres cuando menos una vez cada quince días.

¿Y de dónde iba a salir todo ese dinero para los folletos, los cubrebocas y las despensas? Pues del dinero asignado para este año a partidos los políticos, que a pesar de que no hay elecciones, les etiquetaron un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos, dinero que pertenece al pueblo de México y no a los políticos, así que los políticos no le estarían regalando dinero a las clases populares el país, sino que le estarían regresando su propio dinero para un mejor uso. También debieron de donar para estas medidas, la mitad de sus sueldos que rebasan con mucho la sana medianía de la que hablaba Benito Juárez.

Ahora bien, ¿por qué la clase política privilegiada no utilizó esas campañas mediatizadoras que usa en las jornadas electorales para manipular al pueblo a su favor?, ¿por qué no utilizaron los cientos de miles de anuncios publicitarios radiofónico y televisivos que usan en las campañas, ahora para concientizar a la gente con respecto al coronavirus? O bien, se imaginan a regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados, senadores y gobernadores que hubieran andado por las calles con sus altavoces gritando: ¡Quédate en casa!, y si sales usa el cubrebocas que te regalamos, te lo pide fulano de tal. O la operación tamal pero casa por casa, o la operación carrusel, pero al revés, es decir que al que vieran en la calle lo regresaran a su casa en el transporte que acostumbran a acarrearlos para que voten, y si alcanzara, pues pegar en postes y bardas apropiadas, los posters que acostumbran pegar en campañas, pero con la imagen de los ex candidatos que fueron bendecidos con triunfos electorales, señalando con su índice coercitivo hacia los posibles espectadores del cartel, y abajo la leyenda: ¡Quédate en casa! ¡Usa cubrebocas! Y qué tal si hubieran regalado gorras y camisetas, pero en lugar de tener el logotipo de los partidos tuvieran la leyenda: YO ME QUEDO EN CASA. Pero nada de eso pasó ni pasará.

Hasta el próximo martes estimado lector, quédese en casa y si sale use cubrebocas.