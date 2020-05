Es incuestionable que ganó la elección del 2018; la ley establece seis años del período de su mandato; el régimen presidencialista vigente en la Constitución y las costumbres establecidas por el sistema, llamadas atribuciones metaconstitucionales, hacen del presidente en turno un hombre omnipotente y omnisapiente del que el pueblo espera (siempre la esperanza) que al influjo de esos poderes cambie su pobre situación y mejore su calidad de vida y la de su familia.

Llegó a la presidencia de la república después de más de 10 años de recorrer el país “a ras de tierra” y de perder en dos ocasiones, diciéndole a la gente lo que ésta quería escuchar y le creyeron convencidos de que “ahora si” habría un mandatario que haría justicia y llevaría al país hacia el progreso que tanto les prometían todos los candidatos.

Quienes se consideraban dueños, propietarios, del país y los beneficiarios y usufructuarios de privilegios en regímenes anteriores andan promoviendo la salida del presidente a escasos dieciocho meses de gobierno, lo de gobierno es un decir, pero hay que considerar que en lo particular no es aprobada esa intención golpista de “emisarios del pasado”, huérfanos de patriotismo y legalidad. Y no es aceptable esa propuesta porque hay leyes que señalan el camino ante cualquier supuesto que presente el mandatario.

Que pactó con Napoleón Gómez Urrutia, líder que robó 55 millones de dólares a los mineros y era prófugo en Canadá; con él mismo pactó comprar el carbón para la electricidad en detrimento de las plantas eólicas; que propició la excarcelación de Elba Esther Gordillo; que destruyó lo que se llevaba construido del NAICM en Texcoco, pagando el costo con dinero del erario; que incluyó en el gabinete a Manuel Bartlet de negro historial antidemocrático; que ha confrontado en sus “mañaneras” y a toda hora a los mexicanos que no coinciden con su pensamiento; que cuando encuentra muestras de error en sus decisiones culpa a los conservadores (funcionarios de gobiernos anteriores); que año y medio de gobierno solo ha sido una farsa, un engaño; que ha regalado el dinero de los que trabajamos a los que no estudian ni trabajan; que ha hostilizado a los empresarios del país, quienes son los que generan empleos y riqueza; que en poco tiempo sus hijos, antes parásitos como su papá, son ahora empresarios cerveceros; que toma acuerdos multitudinarios y dirigidos, la ley de los pobres.

Ese intento extremo no conviene al país. Mayores males de los mencionados causaría. Esperamos que no lamentemos ningún exceso más del presidente. Lejos está del autor intento de defensa, solo recordemos que aun vivimos en un estado de Derecho. No es deseable pensar en asonadas y cacerolazos.

“Si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados”… Ghandi