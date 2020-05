No queremos ser héroes, queremos estar vivos: Trabajadores de la salud

Ciudad de México, Mayo 30.- Médicos, camilleros y enfermeras del IMSS, ISSSTE y Salubridad, se manifestaron afuera de Palacio Nacional, para exigir mejores condiciones de seguridad para poder atender a pacientes con Covid-19.



"Queremos estar vivos, no queremos aplausos, no queremos monumentos, no queremos ser héroes, queremos estar vivos para poder protegerlos a ustedes, a nuestros derechohabientes": Rafael Soto, enfermero del área de cancerología del Centro médico siglo XXI



Rafael explicó que, pese a que el Siglo XXI no es Covid-19, "aún así ya tenemos más de 30 contagiados y dos o tres muertes de nuestro personales", debido a que "a estás alturas de la Pandemia ya todos los pacientes son pacientes sospechosos de Covid".



La exigencia, reiteró, es equipo de protección no solo para personal de la salud, "sino para todo el que trabaja en las clínicas y hospitales, porque solo por darte un ejemplo, en el hospital Xoco ya murieron dos policías solo porque como no era personal médico les dieron cubrebocas de papel y se contagiaron".

Los inconformes, unas 15 personas, clausuraron simbólicamente el Palacio con un cubrebocas gigante, y llamaron a una magna movilización para el próximo uno de julio.



"El día en que llegó Morena al poder hace dos años, y por el que muchos trabajadores de la salud votaron. Hoy venimos pocos por el tema de la pandemia, pero el uno de julio saldremos con toda la fuerza", expuso.