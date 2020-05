Congelan cuentas de Billy, Alfredo y Garcés por presunto lavado de dinero

Ciudad de México, Mayo 30.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, congeló las cuentas bancarias tanto de Guillermo “Billy” Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, como de su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, quienes han ocupado cargos importantes en la cúpula de la cementera.

De acuerdo a Noticieros Televisa, se les investiga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, toda vez que Billy Álvarez habría realizado movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos en distintos países.

LIGA MX Y HACIENDA FIRMARON ACUERDO PARA EVITAR LAVADO DE DINERO

Si bien no se especificó si las cuentas congeladas a los directivos de Cruz Azul tienen algo que ver con el equipo de futbol, cabe recordar que apenas en noviembre pasado la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Liga MX firmaron un convenio en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, en el cual se buscaba precisamente vigilar a los clubes para que no cayeran en conductas ilícitas como son el lavado de dinero.

En aquel momento, en el que la firma del convenio se hizo entre Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, este último señaló que ya se vigilaba a los clubes de que no tuvieran una participación ilícita de recursos, aunque no quiso ahondar en ningún tema en particular.

DESDE SEPTIEMBRE DE 2019 LA UIF DETECTÓ POSIBILIDAD DE LAVADO DE DINERO EN CLUBES

Fue el propio Santiago Nieto, quien en septiembre de 2019, destapó el tema de un riesgo de lavado de dinero en los clubes del futbol mexicano, toda vez que desde el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una Evaluación Nacional de Riesgo, ya que tanto los clubes como los promotores de futbolistas eran posibles entes vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.