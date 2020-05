Averígüelo Vargas

Falta definir en estos momentos cuál será la salida que habrá de darse a la conclusión del año escolar, suspendido desde hace un mes, sin que existan condiciones para regresar a las escuelas, ya que el problema de la epidemia del Covid-19 se mantiene en un punto muy alto y pensar en la posibilidad de reiniciar clases y regresar a las escuelas resultaría muy arriesgado para la salud de alumnos, maestros y hasta los padres de familia.

Hasta ahora, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), a cargo de Arturo Salgado Urióstegui, no ha dado alguna información sobre el tema, aunque seguramente se debe estar analizando con maestros, supervisores y representes de los padres, una posible solución en espera de que la situación sanitaria cambie en el estado.

De darse una modificación, improbable en las condiciones actuales, se podría pensar en un posible contacto entre el personal docente y los alumnos o los padres de familia, para buscar las vías para trasmitir instrucciones y directivas, a fin de que los estudiantes puedan avanzar en sus casas con el estudio y pensar en una posible evaluación virtual del año escolar, para decidir si se da por terminado o se espera otro mes o un poco más, para hacer una breve reanudación que de alguna manera facilite el cierre del año escolar.

Claro que entre los padres de familia debe existir resistencia para que sus hijos vuelvan a las escuelas por el riesgo que representa, y hacer una evaluación final, luego de semanas de no estar en contacto, pues resulta muy complicado, porque sería una evaluación insuficiente, de modo que habrá que buscar los caminos para cerrar este ciclo escolar, al que le quedarían sólo el final de junio y el mes de julio, para cubrir aceleradamente lo que resta del año escolar 2019-2020.

El camino extremo, si la emergencia sanitaria no cede lo suficiente, será cancelar el segundo semestre del año escolar y empezar uno nuevo en agosto o septiembre.

No está fácil darle una salida apropiada a esta situación, pero siempre debe privilegiarse la salud de los niños y jóvenes y de los propios maestros, porque entren ellos hay algunos la edad que los convierte en personas de alto riesgo.

GUERRERO EN SEMÁFORO ROJO, NO REANUDARÁ ACTIVIDADES EL 1° DE JUNIO: HAF. —El gobernador Héctor Astudillo advirtió que el estado se mantiene en un nivel alto de contagio y expansión de la epidemia, lo que hace que no pueda darse como posible la apertura de actividades el próximo 1° de junio, ya que lo urgente es mantener el operativo de no movilidad de la gente, para buscar que la curva ascendente de los contagios pueda controlarse.

Sin embargo, se advierte una situación muy complicada, porque hay un sector importante de la población del estado que “vive al día”, de modo que no pueden permanecer aislados en sus casas, porque el sustento lo encuentran en las calles, en condiciones normales, lo que se dificulta gravemente en las condiciones actuales en que muy poca gente sale a hacer sus actividades laborales y menos a pasear o disfrutar de las playas, de modo que no hay a quien venderle ni siquiera pedir algunas monedas de regalo.

La ayuda que se ha logrado es la que proporcionan el estado, de repartir despensas o hasta comida preparada para quienes andan en las calles sin probar alimento, tarea en la que colaboran las autoridades estatales y las municipales de algunos de los sitios más necesitados, como Acapulco, Chilpancingo, Taxco y algunas otras municipalidades.

También hay que destacar la aportación de la iniciativa privada, como en el caso de algunas empresas turísticas del puerto que han regalado alimento a los más necesitados durante estos días de aislamiento obligatorio.

Una mención merece por ejemplo la comunidad judía que hace una semana regaló cientos de despensas para los grupos marginados del puerto que no encuentran la forma de cubrir sus necesidades alimenticias.

Es una crisis pesada y peligrosa la que enfrenta México y el estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, ya que por un lado está el riesgo de la epidemia y por otra las necesidades no resueltas de la gente pobre, que tiene un límite, antes de que llegue a manifestaciones más complicadas, en busca de los satisfactores básicos de supervivencia.

LA SITUACIÓN DE MÉXICO IBA EN CAÍDA DESDE ANTES DEL COVID-19: PRI. —La epidemia del Cviud-19 no se debe aprovechar como justificación de la pésima situación económica a la que se ha llevado al país, ya que antes de que se presentara este problema de salud, ya estaba muy claro el fracaso en el avance económico y la pérdida de empleos, pues el año 2019 cerró con cero de crecimiento económico.

Así lo planteó el PRI nacional y estatal, según advirtió el dirigente local, Esteban Albarrán Mendoza, quien planteó que el dirigente nacional, Alejandro Moreno recordó que ese año hubo nulo crecimiento económico y los empleos cayeron en un 48 por ciento, con la más baja creación de plazas laborales en los últimos 10 años, según la información del IMSS.

Por eso, el representante del PRI nacional planteó que México no sólo es víctima del virus “sino también de la irresponsabilidad del gobierno federal y del partido mayoritario (Morena), que son una parte importante del problema y no una solución”.

Ante esa situación contradictoria, Albarrán recordó que el priismo siempre estará atento a cuidar los intereses de los mexicanos y en rechazo a las frases triunfalistas de un gobierno que sólo exhibe avances nulos o raquíticos.