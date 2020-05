Revista de la Semana

El pasado 13 de mayo, las autoridades federales presentaron la estrategia oficial de la reapertura de las actividades sociales, escolares y económicas denominada "Regreso a la nueva normalidad". La frase resulta desafortunada, porque difícilmente se puede regresar a algo nuevo y el enlace del adjetivo con el sustantivo no es sino otro de los eufemismos con que se quiere sostener a la 4T.

Al explicar las tres etapas en las que se divide el plan, la Secretaria de Economía sostuvo que se debe seguir un camino gradual.

Por su parte, el titular de Salud recordó que en estos momentos nos encontramos en la parte crítica de la pandemia.

El Secretario de Educación, demostrando una vez más su incompetencia, retrocedió al señalar que el regreso no se dará "hasta que sea seguro".

Además de que las tres posiciones resultan incongruentes, las tres chocan con las estrategias. Ya que justo cuando los contagios por el Covid van en ascenso sin haber alcanzado la punta más alta, el gobierno mexicano anuncia con bombo y platillo su "regreso a la nueva normalidad".

No me cabe la menor duda de que todos deseamos que cuanto antes termine esta pesadilla del Covid y también es muy importante no perder de vista la actividad económica, sobre todo en estos días, cuando el número creciente de negocios está cerrando y mucha gente se está quedando sin empleo; sin embargo, me parece una premura de parte del Gobierno disponer que se reactive la maquinaria nacional, cuando "nos encontramos en la parte más crítica de la pandemia".

Desde luego que es una decisión precipitada, porque es demasiado pronto; no se ha logrado aplanar la curva y como se ha hecho en otros países, se deben aplicar pruebas que garanticen que no habrá rebote del coronavirus.

Y díganme si no tengo razón: el jueves 14, al ser entrevistado el alcalde de Ometepec, Gro., por Imagen Radio -uno de los "269 municipios de la Esperanza" que debían reanudar según el Acuerdo oficial- dijo que "no estaba de acuerdo con poner fin a la cuarentena, pues teme que eso ponga en riesgo a sus habitantes". Eso es ser inteligente, conocedor de la realidad y querer a su pueblo.

La vuelta a la normalidad ni se va a dar pronto ni va a llegar por Decreto. Ya lo he expresado: debemos estar conscientes de que el coronavirus vino a cambiar la vida a todos los seres humanos, y cuando podamos salir de este confinamiento, debe darse sólo si haya certeza de que el virus ha disminuido en su potencial de contagio y esto sólo se consigue mediante la aplicación masiva de pruebas rápidas; de lo contrario, se estaría actuando como en otros renglones, a ciegas

Con este Gobierno, igual o peor que los anteriores, pues es más corrupto, más encubridor, más mentiroso y más inepto, con el engaño nos desconcierta y arrastra al desastre: nos engaña con las consultas como forma de decisión; engaña con la rifa del avión; engaña con la revocación de mandato y nos engaña con el aplanamiento de la curva de la pandemia manejada con supuestos.

Hace poco celebramos que la Suprema Corte haya echado abajo la Ley Bonilla, pero a la Corte le falta juzgar más de una docena de impugnaciones.

El momento adecuado para reabrir la ciudad es cuando ya existan las condiciones apropiadas que puedo resumir en tres: un sistema de salud que no esté saturado; capacidad para detectar y rastrear los nuevos contagios; y que los negocios y tiendas estén listos para que se sigan los protocolos de seguridad.

Para reabrir una ciudad se puede considerar lista cuando la tendencia va a la baja y se ha recuperado buena parte de su capacidad hospitalaria.

La segunda condición es poder rastrear los nuevos casos para hacerles pruebas y mantenerlos en cuarentena hasta estar seguros de que no son un foco de nuevos contagios. Esta estrategia resulta más barata que realizar un confinamiento prolongado.

Finalmente, la reapertura debe darse hasta que las oficinas públicas, los prestadores de servicios y los negocios estén preparados para que se respeten los protocolos de proteger a los trabajadores y mantener la sana distancia. Como el transporte público es un gran detonador de contagios, sería recomendable caminar o usar bicicleta. Y para evitar contagios en los restaurantes deben operar con mesas al aire libre, separadas entre sí.

Si ya pasamos juntos la mayoría por esta crisis, lo conveniente es que ahora no se apresuren las cosas si no se quiere causar una catástrofe mayor por un deseo injustificado de dar una solución rápida e imprudente sólo como demostración de poder.