Padres de los "43" exigen información sobre avance en las investigaciones

Ciudad de México, Mayo 27.- Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos lamentaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no les ha informado sobre los avances de la investigación y emplazaron a su gobierno a decirles cuál es la actual situación de la misma, pues de lo contrario saldrán a las calles a manifestarse a pesar de la pandemia de Covid-19.



Durante un acto realizado a través de redes sociales para conmemorar el mes número 68 de la desaparición de los estudiantes, el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, llamó a las autoridades federales a que le informen a los familiares de las víctimas qué tanto ha avanzado la indagatoria sobre el caso.



De igual manera, urgió al gobierno a explicar por qué no se han ejecutado las órdenes de aprehensión contra diversos personajes supuestamente implicados en la configuración de la llamada “verdad histórica” –según la cual los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Covula--, entre ellos el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.



Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los jóvenes desaparecidos afirmó: “sí va avanzando la Comisión Presidencial (del caso Ayotzinapa), pero se está enfocando más (en buscar a los 43) en fosas, y se les dejó claro que también queríamos que los buscaran en vida. Le digo a López Obrador que se ponga las pilas, que todo su equipo se ponga a investigar y no se quede en su casa, encerrado”.



Por su parte, Hilda Hernández subrayó que durante todo el tiempo que han pasado en cuarentena, por la pandemia de Covid-19, los padres han vivido “coraje, angustia y desesperación de estar encerrados; no puede ser posible que no tengamos nada sobre nuestros hijos. No vemos que ni siquiera mueva una mano el gobierno”.



La mujer enfatizó que “hemos sido muy pacientes y comprensivos, pero ya hemos llegado a nuestro límite. Como padres y madres queremos obtener una respuesta. No es un ultimátum ni un emplazamiento, pero sí queremos una respuesta concreta, porque ya no podemos seguir esperan más”.