Punto de vista…

La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor: Seneca.

Las pandemias siempre han existido dentro de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad se está sufriendo por el coronavirus, que parece que nunca se va acabar por ser altamente contagiosa, que no ha tenido ningún freno por la gente que piensa que nunca le va a pasar dicho mal.

En 1720, la historia registró la existencia de la “peste negra” que provocó la muerte de miles de personas. En 1820, el “cólera”; en 1920, la “gripe española” y ahora en el 2020, el Covid-19, pareciera que es una casualidad, sin embargo, es una realidad que se vive en todo el mundo.

Los medios de comunicación siempre han jugado un papel muy importante. La difusión de la prevención siempre ha estado presente, aunque por hacerlo, muchos comunicadores han fallecido, como ha sucedido ahora con algunos periodistas mexicanos, a quienes se les rinde homenaje por informar siempre con oportunidad y veracidad el acontecer diario de la pandemia.

Las autoridades gubernamentales también se han involucrado. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y los alcaldes de los 81 municipios, están en la coincidencia de que se reduzcan las cifras de contagios y por ende de decesos provocados por el coronavirus o Covid-19.

El trabajo de concientización ha sido muy lento, no porque las autoridades no se apliquen, sino porque la gente parece que quiere se repita lo que en siglos anteriores puso en “jaque” a la humanidad.

Las pandemias han dejado enseñanzas claras, sin embargo, no todos creen en ellas. Y por eso, la insistencia de quedarse en casa o si salen por alguna necesidad, salir protegidos para evitar los contagios.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha apoyado al 100 al sector salud. Los diputados locales, Héctor Ocampo Arcos y Antonio Helguera Jiménez, han hecho lo propio, obsequiando despensas, caretas, cubrebocas y hasta trajes de vinil para proteger a los médicos que le están haciendo frente al coronavirus con la atención de los pacientes que a diario ingresan a los hospitales.

La tarea no sólo recae en las autoridades, sino en todos, porque si todos, al menos se quedaran 15 días en sus casas, estarían rompiendo la cadena de contagios, sin embargo, como eso no sucede, los números cada día van al alza, cuya cifra se va a mantener así, si no hay eco en las recomendaciones de la sana distancia y la autoprotección.

Lo que sí es cierto, porque la historia así lo registra, es que en los últimos 400 años, se han registrado pandemias distintas, unos dirían que es una coincidencia y otros una casualidad, que cada 100 años pasen estas cosas y si uno quiere evitar riesgos, lo mejor es atender las recomendaciones de salud, porque nada, ni nadie podrá hacer por ti, lo que tú no haces contigo mismo. En fin, es un simple punto de vista…