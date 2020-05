Revista de la Semana

"O tempora! O mores!" ¡Oh tiempos! ¡Oh costumbres! Exclamaba Cicerón contra la perversidad de los hombres de su tiempo. En nuestros días se evoca la frase para recordar cosas del ayer.

¡Ah nostalgia! ¡Cuántas cosas no se usan ya; ah cuántas cosas!

Desapareció la garrocha, aquel largo carrizo con el cual se quitaban las telarañas que la hacendosa araña costurera tejía en los rincones del alto techo de las casas.

No se usan ya los huevos de madera que empleaban las mujeres hacendosas para zurcir los calcetines de sus esposos e hijos.

Pasó a la historia la infaltable, en todos los hogares, máquina de coser Singer, que permite hacer mecánicamente las prendas de vestir y bordar. Por cierto, mi abuelo materno fue el primer agente distribuidor de esa prestigiada marca, en el estado de Guerrero.

Fue remplazada, la máquina de escribir mecánica, instrumento con el cual se escribe tocando con ambas manos un pequeño teclado cuyas teclas representan letras, números y signos.

Ya no encuentra en el mercado, el rastrillo, un pequeño instrumento que los hombres ocupábamos para afeitarnos y que se abría como mariposa para que pudiéramos sustituir las hojas de rasurar; hojas que después se ocupaban para sacar punta a los lápices.

Como no recordar el filtro de agua, un recipiente de barro en forma de cubo o de barquillo que servía para purificar el agua, pues esta caía a gotas en una olla de barro de donde nos servíamos el líquido fresco y transparente.

Ya no se ve la palangana, mueble ligero de varillas metálicas que sostenía el lebrillo, el aguamanil (jarra de tocador), la jabonera y la toalla, que servía para lavarse la cara al levantarse.

Era de muy buen gusto tener en la sala de la casa un electrófono o radio-consola, aparato de bulbos que reproduce los sonidos grabados en disco por procedimientos electromecánicos (Se componía de un tocadiscos, un radio y un amplificador con altavoz).

Ya no hay quien se dedique a esa labor minuciosa conocida como tru tru que consiste en el calado más sencillo para hacer ruedos, pespuntes y alforzas. Una distinguida familia que se dedicaba a esta labor, vive en la calle de Guerrero y muchos años llevó ese nombre el negocio familiar.

Cayó en desuso también la bacinica -con perdón sea dicho- igualmente nombrada borcelana, nica, perica o necesaria. (Doña Merenciana, señora de rancia prosapia igualteca que vivía en mi cuadra consideraba insufrible vulgaridad citar ese nombre, y para referirse a la bacinica decía "el tibor").

¿Qué se hizo de la vara de varear; usada por hoscos y silenciosos vareadores para tundir mil veces la lana de las almohadas y colchones, que dos veces al año se sacaban a orear y vareándola se le quitaba lo apretado y quedaba otra vez muelle y esponjada?

¿Qué fue de la armoniosa melodía del caramillo cantada por María Enriqueta, la alondra de Coatepec, aquel con el que el afilador de tijeras y cuchillos anunciaba su paso por la calle?

¿Qué paso con los candiles, esas lámparas de latón que tenía una mecha la que se alimentaba de petróleo y que servía para alumbrar? El candil es la lámpara más primitiva que se conoce.

Cayó en desuso el brasero, esa vasija de metal cuadrada en el que se ponía carbón para hacer lumbre y coser los alimentos.

Dejó de usarse la armónica, un instrumento músico de viento compuesto de varios canutos con estrangul con el que se toca pasando entre los labios, melodías agradables. Tuve un compañero que suplía este instrumento con hojas de árbol y producía el mismo efecto musical.

¡Ah nostalgia! De no ser por ti el pasado sería tan prosaico y tan gris como el presente.

Si evoco estos días del ayer, no es para ponerme nostálgico, ni porque las cosas ya no sean lo que fueron, mucho menos porque nosotros ya no seamos los que fuimos, sino para recordar que nos tocó vivir una época incomparable, una época sin tanta tecnología, pero con más ideales y alegrías sanas; sin miedo, sino con toda la libertad del mundo; no había compañeros ambiciosos, sino verdaderos amigos, sin prejuicios, sin egoísmos, sin envidias, sino con ganas de vivir y convivir.