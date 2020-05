Aumentarán cifras por Covid en el país y la ciudad, reitera Jaimes

Iguala, Guerrero, Mayo 20.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, reiteró que estos momentos que se viven no sólo en la ciudad, sino en el país, son críticos debido al aumento en las cifras de casos y decesos por Covid-19, por lo que dijo que deberán esperar a las recomendaciones que marquen los gobiernos federal y estatal para la apertura de los negocios no esenciales en la ciudad.



Así lo dio a conocer el alcalde Jaimes Herrera durante su conferencia nocturna de este martes, en la que estuvo acompañado del secretario de Salud Municipal, Javier Ortíz Ibarra, en la que dijo que este día “nos impacta mucho a nivel nacional, por el aumento de casos y defunciones por Covid”.



Sobre las medidas que se van a tomar, el primer edil señaló que “tuvimos reunión con comerciantes no esenciales y les dijimos que el cierre de los negocios no es una decisión de nosotros, que es por parte del gobierno federal y que con la aceleración de casos, no podemos abrir estos sectores económicos en tanto no disminuyan las cifras o nos hagan las recomendaciones los gobiernos estatal y federal”.



De igual manera, el secretario de Salud Municipal, Javier Ortíz Ibarra, informó que este día ha sido el de mayor aceleración y que impacta en el país, “se dobló el número de muertes en un día y aún así, sigue la gente en las calles, la movilidad no ha disminuido, Iguala es de las ciudades con mayor letalidad asociada a las cifras, apretamos las estrategias o empezamos a tomar medidas más severas, el esfuerzo que se ha hecho es mucho, el desgaste es demasiado y falta mucho aún”.



Sobre la Unidad Covid-19, Ortiz Ibarra agregó que están a la espera de la autorización del arranque y que este fin de semana “podamos dar inicio con las actividades, con las 40 camas que se tendrán, pero también debemos pedir a la ciudadanía, que ponga su granito de arena y eviten salir a las calles, hacer reuniones y no retar a este virus, para evitar contagios masivos y éste se propague”.



Jaimes Herrera agradeció el apoyo de la Operadora Romerson por la donación de cubrebocas y llevar a cabo la primera entrega de 500 cubrebocas lavables en el centro de la ciudad con el apoyo del DIF Iguala y la Secretaría de Desarrollo Social, con el fin de que ningún igualteco esté en la calle sin protección, “recordamos la importancia de usar el cubrebocas permanentemente, lavarse frecuentemente las manos, usar gel antibacterial y mantener una sana distancia”.



Sobre las cifras en Iguala, mencionó que hay 77 casos confirmados, 33 defunciones y se está a la espera de otros resultados.