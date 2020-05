Gobierno municipal insistirá en que negocios continúen cerrados

Iguala, Guerrero, Mayo 19.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, continuará con la invitación de que los comercios no esenciales permanezcan cerrados hasta el 31 de mayo, porque la reapertura sería contravenir las disposiciones de la Secretaría de Salud y de la Cofepris del gobierno federal, como una estrategia para contener la propagación de contagios del coronavirus (Covid-19), informó el director de Reglamentos, Licencias y Espectáculos, Vicente Bandera Román.



Lo anterior dijo, luego de que medio centenar de comerciantes protestaran en las calles de Bandera Nacional y Guerrero, para exigir con pancartas en mano reabrir sus negocios en un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde.



Bandera Román dijo que hasta ahora la autoridad ha sido clara en que el cierre de negocios no esenciales sea temporal y que su reapertura será hasta el 31 de mayo, siempre y cuando no haya otra disposición, “por lo tanto tienen que esperar y acatar las disposiciones, que no dependen del municipio, sino de la Federación”.



Ellos, -los comerciantes-, buscan un diálogo con el presidente municipal Antonio Jaimes, tratando de convencerlo en que se haga la reapertura de los comercios, sin embargo, la autoridad ve imposible eso y los invita a esperar los tiempos, porque entre más se reduzcan los casos de infección por el virus, más rápido la actividad volverá a la normalidad.



Antes, los comerciantes se manifestaron de manera parcial en las calles de Bandera Nacional y Guerrero, esquina con Hidalgo, exhibiendo pancartas con las leyendas: déjennos trabajar, si no nos mata el COVID-19, nos moriremos de hambre. Señor presidente, no queremos apoyos ni despensas solo trabajar.