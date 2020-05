Pandemia no es un juego, se tiene que asumir con responsabilidad: Astudillo

Chilapa de Álvarez, Gro., Mayo 19.- Apoco más de dos meses en que se registró el primer caso positivo de Covid-19 en Guerrero y que a la fecha suman 856, el gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en que la pandemia no es un juego, es algo serio que requiere de la participación de todos para salir adelante.

Durante su mensaje a través de redes sociales para informarle a la población sobre el desarrollo del Covid-19 en el estado, el Ejecutivo guerrerense también informó que las actividades no reiniciarán en ninguno de los municipios de la entidad.

Además, precisó que seguirá la medida que adoptó su administración para prevenir contagios de coronavirus en los trabajadores de Palacio de Gobierno, por lo que tampoco reanudarán labores en el mes de mayo.

Contestó algunas preguntas como la situación en el hospital de Iguala, que cuenta con 24 camas Covid-19, de las cuales 11 están ocupadas.

El gobernador aclaró que no se tiene incluido el cierre de los municipios como medida para frenar el Covid-19 y puntualizó: "Nosotros no lo vamos a hacer porque no creemos que esa sea la ruta, nosotros vamos a seguir insistiendo en que cada quien ponga su parte, como lo dije ayer, tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo, hay mucha movilidad y hacer conciencia de que esto no es un asunto de broma, eso es un asunto muy serio por eso ahí están los datos".

Expresó su reconocimiento a las y los doctores, a las enfermeras por el trabajo que están haciendo para ayudar a los pacientes diagnosticados con Covid-19 e indicó: "Ayudemos todos, respetemos mucho a las doctoras, a los doctores a las enfermeras y a los enfermeros, a todos los que van a entrar aquí en Chilapa les deseamos mucho éxito a todos".

VAN 116 DEFUNCIONES Y 856 CASOS POSITIVOS DE COVID-19

En su intervención, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que en Guerrero se han incrementado los casos positivos a 856 confirmados, con 51 casos nuevos en un día, además que se tenía el registro de 112 defunciones en la entidad, cifra que se actualizó por la tarde-noche a 116 casos, lo que equivale a un aumento del 2 mil 140 por ciento en los últimos 39 días, sumando 40 municipios con contagios en la entidad.

De la Peña Pintos expuso que en los últimos 13 días se ha registrado 476 casos más, mientras que en los primeros 25 días de la contingencia sólo se registraron 49 casos y en defunciones se ha incrementado al 2 mil 140 por ciento en 39 días con letalidad del 29 por ciento en mayores de 60 años, con 66 defunciones, por otro lado, de las 428 camas Covid-19 en Guerrero, 198 están ocupadas, es decir, el 46 por ciento.

Además se observa una gran demanda de camas en Iguala, Chilpancingo y en los dos hospitales de Acapulco, donde se tiene una ocupación de alredor del 65 y 68 por ciento con 15 pacientes intubados graves, mientras que, en todo el estado, de los 198 hospitalizados, 36 están graves intubados y 162 pacientes estables, detalló De la Peña.









Acompañaron al gobernador, el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el comandante de la Novena Región Militar, Miguel Hurtado Ochoa; el comandante de la 35/a. Zona Militar, Ernesto Ávalos Pardo, así como directivos y personal del Hospital de Chilapa y diputados locales.