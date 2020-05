Retorno a la nueva normalidad

“Reabrir México: ¿cómo y cuándo?”, así tituló Denise Dresser el artículo que publicó en Proceso, el domingo 10 de mayo. Muchos años llevo leyendo con interés lo que escribe. Crítica siempre aguda. Debió impactar escucharla en vivo cuestionado en su momento a Felipe Calderón y luego a Peña Nieto. Empero, algo le ha ocurrido. Al final de otro de sus escritos, “Matar al Estado”, No. 2269 del 26 de abril, dirige un Posdata a sus compañeros Helguera y Hernández, caricaturistas de la misma revista, para reclamarles los cartones que le dedican e invitarlos “a regresar a donde alguna vez estuvimos, esa posición desde la cual nos reíamos del poder y no de la crítica al poder”.

Para que el lector analice, juzgue y adopte una opinión sobre la postura de la articulista, transcribo el primer párrafo de Reabrir México ¿cómo y cuándo?: “Andrés Manuel López Obrador tiene prisa. Prisa por decretar que ya se aplanó la curva del coronavirus, prisa por reabrir la economía, prisa por declarar el fin de la pandemia. Poco importan las cifras o los cuadros o las conferencias nocturnas de Hugo López-Gatell o los muertos por venir. Lo suyo es la política, no la salud. Y por eso quiere que el país suspire de alivio y piense que lo peor ha pasado. Ve las encuestas y sabe que la población aprueba su manejo del tema sanitario, pero desaprueba su manejo del tema económico. Le urge anunciar que México renace, reactiva y echa a andar todo lo que se ha parado. Pero, así como desestimó el impacto de la covid-19, desestima las implicaciones de regresar a la actividad económica sin un mapa de ruta. Si el gobierno no tiene un plan bien trazado y mejor ejecutado, acabará en el peor de ambos mundos: con miles de mexicanos infectados y con una reapertura económica precipitada que los produjo”.

Cualquier ciudadano medio informado, sólo en este párrafo puede identificar varias acusaciones maliciosas para causar daño como las siguientes: AMLO tiene prisa por declarar el fin de la pandemia (1); que lo suyo es la política y no le importan los muertos por venir (2); desestimó el impacto del covid-19 (3); que la población desaprueba su manejo del tema económico (4); y (5), desestima las implicaciones de regresar a la actividad económica sin un mapa de ruta. Según mi percepción o tiene demasiada animadversión contra el gobierno o no está enterada porque no quiere ni le interesa lo que dice y hace el presidente de la República. Las cinco falsedades que yo encuentro son exageradas.

El plan para retornar a la nueva normalidad lo dieron a conocer el 13 de mayo, tres días después de que ella expusiera su opinión. Sin embargo, días antes, en conferencia matutina, AMLO informó a la opinión pública que lo estaban elaborando con mucho cuidado; precisamente como dice la interfecta, para evitar “el peor de ambos mundos”. En la presentación, Obrador destacó que el proyecto se consensuó en lo general, pero, congruente con aquello de nada por la fuerza, adelantó que se respetarían las discrepancias y el derecho a disentir. Que no habría controversia: “No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”. “El cumplimiento es voluntario y se respetará a las autoridades municipales y estatales que decidan no acatarlo. El punto es que, fue un despropósito adjudicar que no había plan ni un mapa de ruta.

Quede lo anterior para el anecdotario y ejemplo de cómo se hacen circular noticias falsas. Importa ahora remarcar en bien de la población que, a partir de hoy 18 de mayo, comienza la primera fase del plan para retornar a la nueva normalidad en 269 municipios de 15 estados. Son aquellos que no presentan casos de Covid-19 y colindan con otras localidades libres de coronavirus. La segunda etapa comprende del 18 al 31 de mayo, para preparar la reapertura general en actividades no esenciales –construcción, minería y fabricación de equipo de transporte-, y el 1º de junio concluirá la Jornada Nacional de Sana Distancia y empezará a operar una especie de semáforo de cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) que indicará semanalmente y por regiones el reinicio de labores económicas, sociales y educativas en función del nivel de contagios. Será de manera gradual, ordenada y cautelosa. La nueva normalidad quiere decir que ya no será como antes de la pandemia. Incertidumbre y gravedad que implican pérdida de vidas, obligan tomar precauciones.

La suma de la tragedia hasta hoy, no tiene por qué atribuirse a un nivel de gobierno. Como sociedad, tenemos responsabilidad al no llevar a cabo recomendaciones que hacen las autoridades de salud. Igual lo que ocurra en adelante. La OMS ha advertido que, el coronavirus, puede que no se vaya y tampoco sabe cuándo podríamos vencerlo a nivel mundial. En este sentido, si los gobiernos federal, estatal o municipal no prohíben, no significa que permiten o autorizan comportamientos indebidos para exponernos. En todo caso, hacen bien en dejar que la gente actúe con responsabilidad y de acuerdo a su nivel de conciencia. Por el bien de todos urge saber que, después del desagradable confinamiento domiciliario de dos meses, el sufrimiento de hospitalizar a un familiar infectado y la irreparable pérdida de más de cinco mil vidas contadas a la fecha, tenemos que aprender a comportarnos de mejor manera porque, todo indica que l situación, no volverá a ser como antes.