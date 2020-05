Educando con Valores

Es claro que nunca llegamos a imaginar que estaríamos viviendo una situación como la que actualmente atravesamos: un momento en la historia que ciertamente parece extraído de la ciencia ficción, y que ha llevado, en casi todo el mundo, a Gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas a tomar las medidas necesarias para cuidar de las personas y prevenir el contagio y propagación del COVID-19. Este periodo de cuarentena sorpresivamente ha llevado a que autoridades, trabajadores/as, estudiantes, y organizaciones cambiaran sus rutinas y procesos laborales. Una de las medidas laborales adoptadas de forma general fue establecer el teletrabajo o trabajo en casa, como una modalidad de trabajo y educación que promueve el aislamiento y la virtualidad, y que se ha apoderado de las dinámicas laborales y educativas. Ante ello, no hay duda de que el teletrabajo tiene puntos a favor, la tecnología definitivamente cambió nuestra forma de vida y en muchos países se ha venido incrementado esta práctica laboral, pero en nuestro país estaba en proceso de implementación, y aún hay mucho por hacer para no afectar a quienes no tienen acceso o no manejan las tecnologías actuales. Debemos, además, estar conscientes de que esta medida se está utilizando dadas las circunstancias, pero dependiendo de los resultados actuales, puede tener mayor acogida una vez se supere la emergencia sanitaria.

Según han aportado diversas investigaciones llevadas a cabo por especialistas, el teletrabajo puede traer un gran número de beneficios para la organización: mayor productividad, menos gastos para las organizaciones y una reducción considerable en costos de transacción, por ejemplo, menos desplazamientos para reuniones, y para el trabajador/a, flexibilidad de horarios y reducción en el conflicto vida – trabajo. En cuanto a la salud del o la trabajadora, si se limitan los desplazamientos debería poder aprovecharse ese tiempo para hacer otro tipo de actividades que mejoren sus condiciones de salud: hacer deporte, preparar alimentos saludables, realizar un pasatiempo. Pero si ello nos genera presión, -ya sea por las autoridades/jefes (as) o por nosotros (as) mismas (as)-, y utilizamos ese tiempo en más trabajo, se empezará a desdibujar la delgada línea que equilibra nuestra vida personal y laboral, y podrían generarse mayores niveles de agotamiento, y es allí donde las redes sociales y el correo electrónico también debe tener un límite de tiempo. Aceptemos, para empezar, que la medida de trabajar desde casa se aplicó quizá sin la planeación necesaria, por lo que es importante brindar asesoría, seguimiento y hasta recomendaciones de buenas prácticas en estos nuevos lugares de trabajo, que además se deben compartir con otros/as integrantes de la familia, que ahora están estudiando de forma virtual o simplemente también esperando el retorno a sus actividades cotidianas. Trabajar desde casa, para la gran mayoría, es algo desconocido, por lo que muchas veces nos hace sentir que no sabemos ni por dónde empezar a organizarnos, o cómo invertir el tiempo de la mejor manera para poder sacar el mayor provecho a esta experiencia. Ante lo anterior, es muy importante mantener la consciencia sobre la responsabilidad y el beneficio social que estamos haciendo al quedarnos en casa, es un acto de amor por nosotros/as mismos/as y quienes nos rodean. Definitivamente es un reto que podemos asumir con la disposición de aprender, crecer y evolucionar.

La experta en Psicología Positiva y estudios de Felicidad Valentina Marín ha compartido diez consejos para invertir el tiempo efectivamente cuando se trabaja remotamente, mismos que a continuación cito: a) Crea tu rutina: Puede que al vernos es un entorno tan familiar como lo es nuestro hogar, las distracciones aumenten y sea difícil asumir que, aunque estemos en casa, seguimos trabajando y teniendo roles y responsabilidades, por lo que debemos procurar establecer una hora fija para despertar, desayunar y almorzar, así como reservar ciertas horas del día para trabajar profundamente, dejando a un lado las distracciones y cultivando el enfoque para sacar con éxito las tareas del día; b) Planea espacios virtuales para compartir un café/té con tus compañeros/as: Es importante mantenernos conectados/as con nuestros compañeros/as y amigos/as en el trabajo, no perder los rituales que hemos establecido a lo largo del tiempo, y más bien dar buen uso a la tecnología con todas sus posibilidades para seguir compartiendo momentos de calidad con nuestros equipos y compañeros/as; c) Trabaja en un escritorio cuidar de nuestro cuerpo es vital para generar una buena práctica de trabajo remoto: Escoge un espacio en casa que se convierta en tu espacio de trabajo y procura que la silla y mesa en la que vayas a instalarte sea cómoda; d) Separa tu espacio de trabajo de tus espacios de descanso: El cuarto es el lugar para dormir y descansar, por eso debemos procurar generar una diferencia entre el lugar de trabajo vs el espacio de descanso, diferenciando estos espacios para disponer al cerebro a la hora de trabajar, lo que, además, nos permitirá ser más productivos/as y concentrarnos más en nuestras labores; e) No olvides darte descansos y moverte varias veces al día: Programa tus pausas y momentos de movimiento para descansar la mente y mover el cuerpo; f) Vístete, no te quedes en pijama: Cuando nos bañamos y vestimos al iniciar el día nos disponemos para el éxito, es una manera de mantenernos optimistas, productivos y alerta mientras le decimos SI a la vida incluso en los momentos más difíciles y retadores, es una acción que manifiesta que seguimos trabajando, viviendo y que aporta a nuestra rutina diaria; g) Invierte el tiempo que gastas en traslados para pasar tiempo con tus seres queridos, hacer ejercicio, leer o estudiar: Vamos a tener más tiempo libre, y es importante reflexionar sobre cómo vamos a invertir este tiempo que antes gastábamos en otras cosas de una manera sabia y consciente, que bien puede ser invertido en nuestras familias y seres queridos, o lo podemos usar para leer o estudiar, meditar, hacer ejercicio u orar; h) Ten un horario específico de trabajo: Procura organizar tus horarios de trabajo, considerando que es un momento para comprometernos con nuestras organizaciones, proyectos e instituciones, pero también podemos experimentar el ser flexibles en cómo realizamos las tareas y los tiempos de ejecución, manteniendo los compromisos y labores, pero dentro de nuestra propia organización y horario, organizando tu agenda y tus horarios dando prioridad a las labores y actividades del día, puedes empezar en la mañana haciendo una lista de cosas por hacer y numerar de 1 a 10 los pendientes más importantes, lo que te permitirá distribuir tu energía de la mejor manera; i) Comunícate asertivamente con tu equipo de trabajo: Es importante encontrar los mejores medios virtuales para establecer una comunicación fluida con nuestros equipos, desarrollando una dinámica virtual, apoyándonos en la tecnología y todo lo que tiene para ofrecernos, desde Hangouts Meet hasta Zoom o teams pueden ser opciones para generar reuniones y espacios de conexión; j) Respira profundo varias veces al día: En tiempos difíciles y con cambios que llegan abruptamente, no debemos olvidar ocuparnos de revisar cómo estamos y que necesitamos a lo largo del día, por lo que es necesario, cada hora, un momento para respirar profundamente 10 veces llevando todo el aire al abdomen.

Nos está correspondiendo vivir este histórico momento y dependerá mucho de nuestra actitud, aprender de tan difícil situación. Es tiempo de aprovechar las circunstancias para capacitarnos, así como participar en procesos de inducción y reinducción que podrían mejorar las habilidades de las y los colaboradores. Transitemos este periodo con la mejor actitud, empezando por tratar de ser responsables, aislándonos y cuidándonos, para poder volver a abrazarnos pronto.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]