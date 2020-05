Revisa Héctor Astudillo los avances del Programa de Fertilizante con la Sader

Acapulco, Gro., Mayo 16.- Tras sostener el gobernador Héctor Astudillo Flores una videoconferencia con la encargada del Programa de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Areli Cerón Trejo, en la que revisaron con las y los alcaldes los avances en la entrega del insumo agrícola en las regiones Norte y La Montaña, el Ejecutivo estatal recomendó a los ediles evitar aglomeraciones de productores en la recepción de este apoyo para reducir los riesgos de contagios por Covid-19.

En el enlace virtual, la funcionaria de la Sader, Areli Cerón, dio a conocer al Ejecutivo guerrerense que en la Zona Norte se tiene un avance del 51 por ciento en el abasto del insumo en bodegas, mientras que en La Montaña se tiene un avance del 58.6 por ciento, además de que las ventanillas se mantendrán abiertas hasta el 22 de mayo para la recepción de documentos para ser beneficiados por el programa.

La encargada del Programa de Fertilizante, indicó que dadas las circunstancias sanitarias, el próximo lunes se iniciará la entrega en más de 20 municipios en zonas prioritarias como es La Montaña.

Por la emergencia sanitaria, el gobernador Héctor Astudillo, insistió a los ediles de las Zonas Norte y La Montaña, a que tomen las medidas necesarias, ya que "estamos en la etapa más difícil de la pandemia. No hay que bajar los brazos y no relajar las medidas sanitarias de quedarse en casa y la sana distancia, porque si no se cumplen las medidas no se podrá cumplir con las fechas planteadas para volver a la actividad normal".

En este sentido, precisó que "ayer se dio el mayor número de contagiados en el país, esto no ha terminado, no podemos relajar las medidas que se han colocado en el tema sanitario".

De igual manera, Astudillo Flores reiteró a las y los presidentes municipales que no hay condiciones para el regreso a clases el 1 de junio, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador transfiriera la decisión respecto al tema educativo.

El mandatario estatal aprovechó la oportunidad de exhortar a las y los alcaldes a instalar sus comités de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020 que inició este 15 de mayo.

Estuvieron presentes el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Juan José Castro, entre otros funcionarios estatales.