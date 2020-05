No hay condiciones para el regreso a clases, señaló el gobernador Astudillo

Chilpancingo, Gro., Mayo 14.- El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó este miércoles que no ve “condiciones” para reanudar clases presenciales el 1 de junio, como tenía proyectado el gobierno federal.

“No veo condiciones para regresar el 1 de junio a clases. Tendríamos que pensar cómo vamos a terminar el ciclo escolar actualmente, que terminaría en los primeros días de julio”, confirmó este mediodía, tras enfatizar que, de acuerdo con el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, “Guerrero está en ascenso y en alerta máxima (por contagios de Covid-19). No hay que bajar la guardia”.

Durante la transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, explicó que esta mañana el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, delegó a los gobiernos estatales la determinación de reanudar o no estas actividades, con base al nivel de contagio que acumule cada entidad para esas fechas, considerando que el 31 de mayo podría darse por terminada la “sana distancia”.

El secretario de Educación, Arturo Salgado Urtióstegui, anunció que con profesores padres de familia y alumnos de nivel básico a educación media superior, seguirán trabajando con el programa “Aprenda en Casa”, desde plataformas digitales.

“Mientras exista peligro o siga el contagio en municipios no podemos regresar a clases”, dijo y recordó que el gobernador Astudillo ha enfatizado que se debe privilegiar la salud e integridad de los niños y maestros.

“En Guerrero siguen aumentando los contagios y esto nos indica que debemos seguir trabajando con el programa Aprende en Casa”, indicó.

REUNUDARÁN LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con el gobernador Astudillo, la industria de la construcción pública y privada, así como la minería, reanudarán labores el próximo lunes.

En cuanto a la reactivación turística, que comprende la apertura de playas, hoteles y restaurantes, informó que el martes autoridades federales acordaron la creación de una comisión en la que participarán los gobernadores y los secretarios de Turismo, Miguel Torruco Marqués y de Salud, Jorge Alcocer Varela, para que todas las medidas que se tomen en esa materia apliquen por igual en todo el país, dependiendo del número de contagios en cada estado.

Respecto a los hospitales, confió en que el nosocomio de Chilapa, el cual fue cedido operativa y administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pueda iniciar labores el próximo lunes.

Y con relación a las manifestaciones registradas en el hospital general de Chilpancingo “Raymundo Abarca Alarcón”, Astudillo informó que el martes por la tarde fueron atendidas por los secretarios de Salud, Carlos de la Peña Pintos y de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, aunque refirió que horas más tarde se registró otra protesta, de las cuales, dijo, están pendientes.

Sin embargo, advirtió: “en todo lo que no sea grilla, conflicto, de quítate tú para que me ponga yo, vamos a estar para ayudar y apoyar a los médicos y enfermeras, a la grilla ahorita el gobernador no le entra”.