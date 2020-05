Revista de la Semana

La semana pasada la respetable maestra Ninfa Mendoza, expresaba en un mensaje de WhatsApp: "pronto saldremos de esta situación, nada es para siempre, ANIMO. Confiemos en Dios".

Celebro que la maestra, en tan pocas palabras, nos trasmita mensajes alentadores: "pronto saldremos", "nada es para siempre", "ANIMO", "confiemos en Dios". Palabras sabias, optimistas y reconfortantes en estos momentos de suspenso.

Tengamos absoluta certeza de que esto pasará. Pongámonos en manos de Dios los que en él creemos, y los no creyentes en las del destino, o en las de Alá o el que sea, y revistámonos todos de paciencia, fe, esperanza y buena voluntad, pues efectivamente no hay mal que dure cien años y esta plaga acabará más temprano que tarde.

Considero que no debemos preocuparnos por saber cuándo terminará el confinamiento por el coronavirus. La información que nos da el gobierno es imprecisa, modificante, contradictoria y -a decir de algunos gobernadores- falsa.

Tres periódicos internacionales coinciden en aseverar que México tendría tres veces más muertes por el coronavirus que las cifras reconocidas por el Gobierno.

Ciertamente percibo que mucha gente está ansiosa por conocer cuándo termina este episodio. En estos días, como en otras partes del mundo, hay un aumento exponencial del Covid-19, entonces, todos debemos seguir cumpliendo rigurosamente las prevenciones dictadas por las autoridades de salud, sobre todo el #QuedarseEnCasa, pues sabemos que en ello va la vida.

Ya lo he advertido antes, estamos atravesando por una situación sin precedente en la historia moderna, cuyas consecuencias sanitarias, económicas, sociales, culturales y personales tardarán años para que vuelvan a su camino ascendente.

Debemos estar conscientes de que la pandemia vino a cambiar la vida a todos los seres humanos. Muchas cosas no volverán a ser igual; otras, tendremos que modificarlas y nosotros tampoco habremos de ser los mismos.

¿Por qué no volverá a ser igual? Porque hemos abusado de la tecnología, del consumismo, de la improductividad, del protagonismo, de la política y no se diga del medio ambiente.

Yo siempre he sido optimista y por eso me he vuelto crítico. Por eso no me gustaría que volviéramos a lo de antes; ya que si lo analizamos volver a la normalidad es el problema, seguiríamos con los mismos abusos, excesos, dispendios y de nada habrá servido el encierro.

Hay quienes consideran que el optimismo en estos tiempos de populismo y pandemia es un signo de demencia. No hay ya ninguna base, dicen, para sustentar la más leve, ingrávida esperanza. Y, sin embargo, quien esto escribe es optimista al vivir feliz, cubrir 17 horas productivamente, retroalimentarme de la conversación con los amigos y advertir y prevenir el futuro.

Mi optimismo no es ingenuo, cándido o irreal: se finca en el hecho de que el autor tiene amigos y lectores por todo el país y de todas partes recibe comentarios de que, cada uno en el campo de su actividad, trabajan en bien de México sin dejarse abatir por el encierro, ni por los mil y un problemas que tenemos ni por una crisis que ciertamente existe y se manifiesta en muy diversas formas, pero que debemos afrontar con responsabilidad los ciudadanos.

Si para la 4T, sus acciones y decisiones son "normales", "vamos bien". Nosotros bien sabemos que ese precisamente es el problema. Ya que para la 4T es normal que a diario se digan mentiras desde la tribuna mañanera, se diga que disminuyó la violencia, al decir que se aplanó la curva del virus, con las cifras del superávit fiscal y de la producción petrolera, inventando casos de corrupción que nunca demostraron, con las consultas como forma de decisión, con la cancelación del NAIM, con la rifa del avión, con compras millonarias sin licitación para favorecer a los socios del Presidente, que se viole la Constitución un día sí y otro también, que los legisladores aprueben los caprichos presidenciales, en fin que pretenda despojar de sus facultades al Congreso.

No debemos volver a esa normalidad; tenemos que cambiar, es la oportunidad de demostrar que somos gente civilizada. Hay que respetar a la naturaleza y rescatar el planeta. De lo contrario, como dijo Eva van den Berg: "¡Última llamada: la próxima parada, el colapso!".

Los ciudadanos debemos empeñarnos en dejar a nuestros hijos y nietos un México mejor.