Hoy anunciará AMLO plan de regreso a "nueva normalidad"

Ciudad de México, Mayo 13.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hoy dará a conocer el plan de regreso “a la nueva normalidad”. Consideró que alrededor de 400 municipios están “completamente limpios” de Covid-19.



Afirmó que con la pandemia cambió la realidad. “Es otra y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad”, sostuvo.



En conferencia de prensa, manifestó que de los más de dos mil 400 municipios en el país, “hay alrededor de mil con casos (de Covid-19); como mil 100 que no tienen ninguno, pero son vecinos de los que sí, y como 300 o 400 completamente limpios”.



Afirmó que afortunadamente en las comunidades indígenas el virus no afectó tanto. Resaltó que la mayoría de los ayuntamientos donde no se registraron casos pertenecen a Oaxaca; la Sierra Juárez, en particular, “está prácticamente limpia de contagios”.



La pandemia “es ofensiva”, dijo, pero “nosotros estamos muy pendientes, de guardia, para actuar pronto. Mañana vamos a dar a conocer el plan de regreso a la nueva normalidad; se va a exponer sobre cuántos municipios están sin contagio, cuales son los que están más afectados y, a partir de eso, se va haciendo una propuesta para el regreso a la nueva normalidad”.