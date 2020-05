Guerrero (que tuvo como base a Iguala) se metió en la historia del basquetbol al quedarse con la plata

Iguala, Gro., Mayo 13.- Luego de colgarse la medalla de oro el conjunto de Guerrero en la Olimpiada Nacional de 2003, las alegrías volvieron al basquetbol sureño en el 2011 con la obtención de la presea de plata, la categoría que ahora logró ese objetivo fue la Infantil Menor Femenil a cargo del técnico Juan Flores. Este selectivo desde su creación se propuso llegar al oro, pero Chihuahua se atravesó en su camino para truncar ese sueño que las dejo con el metal plateado.

Para esta ocasión la escuadra de la categoría Infantil Menor Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala se preparó bien para afrontar la fase Estatal de la Olimpiada que se celebró en Chilpancingo, este conjunto llegaba al certamen con altas expectativas luego de ganar el campeonato Nacional 2010 de la Copa Telmex.

En los resultados no falló y con buena actuación pasó el Estatal para clasificarse al Regional del Grupo VI, para el mes de febrero fue la cita en el Instituto Politécnico Nacional por segunda ocasión en su etapa para llegar a la Olimpiada Nacional, en donde hizo efectivos los pronósticos para consumar su pase al ganar con autoridad el boleto a la máxima justa deportiva del país.

DIRECTAS A LA OLIMPIADA

Para el torneo nacional disputado en el Estado de México, el conjunto de Guerrero que tuvo como base a Iguala, que comandaba Juan Flores y auxiliado por Danae Gutiérrez quedó sembrado en el Grupo “A”, su primer partido fue el 13 de mayo contra Chihuahua, en su segundo cotejo se enfrentó ese mismo día a Baja California, el 14 de mayo le tocó enfrentar a Guanajuato y el 15 de mayo cerró su participación en la fase de grupos ante Jalisco.

SE METE A LA SIGUIENTE FASE

Tras lograr avanzar en la fase de grupos, en los cuartos de final y semifinales lograron salir avantes para meterse a la final ante Chihuahua. La final fue disputada enel Gimnasio de la Unidad Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social, cita que tenía preparada una batalla que hasta la recta final pudo definirse.

En el primer periodo del encuentro, la Selección de Guerrero aprovechó el apretar en la salida y sobre todo ser efectivas bajo la tabla con sus penetraciones y al término de este capítulo la situación estaba 18-13 para las dirigidas por Flores.

En el segundo momento del encuentro, Chihuahua metió las manos y comenzó a dominar la tabla, esta situación las llevó a tomar ventaja en el encuentro con un 25-20 al término de este episodio.

Para el tercer llamado a la duela, Guerrero mantuvo firme la intención de emparejar el marcador, pero las del norte no querían sorpresas y mantenían en jaque a Guerrero que por más esfuerzos no lograba controlarlas y cuando el reloj marcaba 30 minutos, la situación estaba en 37-30 para Chihuahua. En el último episodio, Guerrero arriesgó r intentó meter presión, pero todo fue en vano, su rival no le dio momento para respirar y se fue con todo al frente para liquidar la contienda en parcial de 54-35.

Al término de este encuentro pese a la derrota, el conjunto de Guerrero demostró entereza y mucha efervescencia para afrontar esta justa donde sólo acudieron las mejores del país, su logró quedó para la historia en el basquetbol de Guerrero, el último suspiro y esfuerzo realizado sigue recordado por el público por cada cotejo disputado en la duela.